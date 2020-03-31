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Вместо Евровидения – больница: в Нидерландах создали особый центр для больных коронавирус

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Помещение для Евровидения выделили для больных коронавирусом / eurovoix.com

Весь мир объединился в борьбе с коронавирусом. Миллионные пожертвования, кутюрные маски и халаты для медиков – волонтерем становится едва ли не каждый. К благотворительной инициативе присоединились и представители Евровидения-2020.

Поскольку из-за пандемии коронавируса грандиозное вокальное шоу решили отменить, помещения, в которых планировали встречать гостей, передали под госпиталь. Как сообщает нидерландское издание NLTimes, речь идет о целом комплексе в Роттердаме, в который входит многоцелевая арена Ahoy.

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По данным журналистов, помещение уже начали оснащать для приема первых больных COVID-19. По состоянию на 30 марта там установили 88 коек. Их количество могут увеличить до 680, если в этом будет необходимость. Сообщается, что в помещениях комплекса будут принимать тех инфицированных коронавирусом, которые нуждаются в присмотре врачей.

Кроме этого, представители Евровидение-2020 планируют за считанные дни обустроить отдельные 4 зала и арену. Одно помещение планируют выделить тем людям, которые не болеют коронавирусом и нуждаются в помощи медиков. Таким образом инициаторы проекта хотят разгрузить госпитале, которые переполнены пациентами.


Комплекс, где должно было состояться Евровидение-2020 / Пресс-служба

Подобное решение приняли и представители Каннского кинофестиваля: помещение под событие временно решили выделить бездомным и беспризорным животным. При входе людям измеряют температуру, чтобы не было распространения коронавируса. По словам волонтеров, в сутки к ним приходят 50-70 беспризорных.

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Новости LifeStyle LifeStyle Евровидение 2020
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