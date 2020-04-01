Вместо пляжа: Айрленд Болдуин позагорала в купальнике на собственном дворе

Американская модель и актриса не теряет времени на карантине и вместо отдыха у океана выбирает собственный двор дома. Дочь Алека Болдуина опубликовала серию соблазнительных фото, которые неодобрительно оценил ее отец.

24-летняя девушка устроила настоящую импровизированную фотосессию на территории дома, откровенно продемонстрировав свои ягодицы и пышную грудь. Айрленд также иронично написала, что нашла купальник для принятия солнечных ванн.

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При этом она отметила марку Faithfull the Brand, купальник которой примерила на себе. Также на теле модели трудно не заметить многочисленные татуировки, которые украшают ее руку.

Для просмотра фото листайте вправо:

И хотя поклонники девушки в инстаграме засыпали ее комплиментами, известный отец модели – Алек Болдуин написал негативный комментарий: "Это вирус. Он в твоей голове".



Алек Болдуин негативно отреагировал на фото дочери / Скриншот с инстаграма

Мужчина уже не впервые критикует фотографии дочери, считая их слишком откровенными. Впрочем, это не мешает взрослой Айрленд дальше демонстрировать свои прелести.