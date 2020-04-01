24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
more

Вместо пляжа: Айрленд Болдуин позагорала в купальнике на собственном дворе

- Читати новину українською
Айрленд Болдуин / Instagram / @irelandbasingerbaldwin

Американская модель и актриса не теряет времени на карантине и вместо отдыха у океана выбирает собственный двор дома. Дочь Алека Болдуина опубликовала серию соблазнительных фото, которые неодобрительно оценил ее отец.

24-летняя девушка устроила настоящую импровизированную фотосессию на территории дома, откровенно продемонстрировав свои ягодицы и пышную грудь. Айрленд также иронично написала, что нашла купальник для принятия солнечных ванн.

К теме Рози Хантингтон-Уайтли обнажила грудь: соблазнительное фото

При этом она отметила марку Faithfull the Brand, купальник которой примерила на себе. Также на теле модели трудно не заметить многочисленные татуировки, которые украшают ее руку.

Для просмотра фото листайте вправо:

 

И хотя поклонники девушки в инстаграме засыпали ее комплиментами, известный отец модели – Алек Болдуин написал негативный комментарий: "Это вирус. Он в твоей голове".


Алек Болдуин негативно отреагировал на фото дочери / Скриншот с инстаграма

Мужчина уже не впервые критикует фотографии дочери, считая их слишком откровенными. Впрочем, это не мешает взрослой Айрленд дальше демонстрировать свои прелести.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ireland (@irelandbasingerbaldwin)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ireland (@irelandbasingerbaldwin)

 

 

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика
Комментарии

Читайте также

сегодня , 10:42 День смеха: 6 лучших розыгрышей голливудских звезд
Новини шоу-бізнесу 4059
сегодня , 13:06 Коронавирус в России: зафиксировано более 2700 больных
Лікування 136112
сегодня , 13:03 Забавные розыгрыши и шутки на 1 апреля, которые точно запомнятся всем
Новини культури 19290
сегодня , 12:42 Коронавирус в Украине: количество больных – 669
Лікування 160747
сегодня , 12:02 Правда или ложь: легко ли тебя обмануть
Новини культури 3470
сегодня , 11:47 В 2020 году на Донбассе погибли 43 военных: поименный список
Новини України 32356
сегодня , 19:03 Как сделать сырники: простые рецепты приготовления
Food and Drinks 80172
сегодня , 13:35 Пенсия с 1 апреля в Украине: кто получит дополнительную тысячу и кому начислят 500 гривен
Новини України 41965
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 14:30 Сериалы апреля: самые интересные премьеры, которые достойны вашего внимания
Юлія Михайлова
сегодня 13:03 Забавные розыгрыши и шутки на 1 апреля, которые точно запомнятся всем
Олена Булан
сегодня 11:23 Великий пост 2020: важные даты, правила и приметы
сегодня 11:01 Календарь стрижек на апрель 2020: интересные советы
Квітослава Туз
сегодня 10:42 День смеха: 6 лучших розыгрышей голливудских звезд
Юлія Михайлова

Новости
Больше новостей
Залиште відгук