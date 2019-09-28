Внук известного рэпера Snoop Dogg умер через 10 дней после рождения

25 Читати новину українською
Snoop Dogg
Snoop Dogg / Mashable

Сын известного рэпера Snoop Dogg Корде Бродус поделился с поклонниками трагедией, которая случилась в их семье. Потомок знаменитости умер через 10 дней после рождения.

47-летний Snoop Dogg, известный на весь мир своим творчеством, потерял внука через 10 дней после того, как он родился.

Читайте также: Умер Брайан Терк – актер из сериала "Беверли-Хиллз": причина смерти

Об этом на своей странице в Instagram сообщил 25-летний сын рэпера Корде Бродус. У него и его избранницы Сораи Лав родился сын, которого они назвали Кай. Мальчик появился на свет 15 сентября, однако уже через десять дней, 25 сентября, скончался.

Кай Лав 15.09.19 – 25.09.19. Мой сын Кай принес столько любви и позитива в этот мир. Его энергия будет жить и эти 10 дней любви всегда будут для нас особенными,
– откровенно написал о потере сын Snoop Dogg Корде Бродус.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cordell C. Broadus (@cbroadus)

Также он отметил, что нужно ценить жизнь и всех, кого любим, пока они рядом с нами. А сам Snoop Dogg опубликовал видео на своей странице в Instagram, где призвал довериться Богу, когда в жизни случается что-то, чего ты не понимаешь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений snoopdogg (@snoopdogg)

 

blog_ava
Маникюр на осень 2019: лучшие идеи в фото
сегодня
6271
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные дети Потери
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Брижит Бардо – 85: жизненные правила секс-символа Франции 60-х годов
сегодня 12:30 Брижит Бардо – 85: жизненные правила секс-символа Франции 60-х годов
Анастасія Манюхіна 203
Маникюр на осень 2019: лучшие идеи в фото
сегодня 10:35 Маникюр на осень 2019: лучшие идеи в фото
6271
Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки
сегодня 09:34 Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки
Олена Кандяк 4199
Что одеть на прогулку с друзьями: 10 интересных идей
27 сентября 19:38 Что одеть на прогулку с друзьями: 10 интересных идей
81
Что нужно для организации свадьбы: полный список
27 сентября 16:16 Что нужно для организации свадьбы: полный список
587
Новости
Больше новостей
Залиште відгук