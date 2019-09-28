Внук известного рэпера Snoop Dogg умер через 10 дней после рождения

Сын известного рэпера Snoop Dogg Корде Бродус поделился с поклонниками трагедией, которая случилась в их семье. Потомок знаменитости умер через 10 дней после рождения.

47-летний Snoop Dogg, известный на весь мир своим творчеством, потерял внука через 10 дней после того, как он родился.

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Об этом на своей странице в Instagram сообщил 25-летний сын рэпера Корде Бродус. У него и его избранницы Сораи Лав родился сын, которого они назвали Кай. Мальчик появился на свет 15 сентября, однако уже через десять дней, 25 сентября, скончался.

Кай Лав 15.09.19 – 25.09.19. Мой сын Кай принес столько любви и позитива в этот мир. Его энергия будет жить и эти 10 дней любви всегда будут для нас особенными,

– откровенно написал о потере сын Snoop Dogg Корде Бродус.

Также он отметил, что нужно ценить жизнь и всех, кого любим, пока они рядом с нами. А сам Snoop Dogg опубликовал видео на своей странице в Instagram, где призвал довериться Богу, когда в жизни случается что-то, чего ты не понимаешь.