Во Львове состоялся допремьерный показ фильма "Цена правды": фото и интересные детали встречи

Первый показ исторического фильма "Цена правды" в Украине стартовал из города Львова. Продюсер фильма Егор Олесов отметил, что Львов особенно уважает украинский кинопродукт, следовательно, начинать показы в этом городе ему и съемочной команде особенно приятно и благодарно.

Происшествие с участием продюсера фильма, маркетинг-директора FILM.UA Group Полины Толмачевой и автора книги переведенных статей про главного героя фильма Ярославы Приходы состоялась в львовском Кинодворце 25 ноября.

Читайте также: Как Голодомор и преступления Сталина показали в киноленте "Цена правды": сеть взорвал трейлер

Фильм "Цена правды" – это драматический рассказ о геноциде украинского народа в 1932 — 1933 годах. Премьера фильма "Цена правды" запланирована на 28 ноября. Киноленте прогнозируют бешеный успех, ведь ее уже заметили на престижных фестивалях. В частности, авторы фильма "Цена правды" получили награду на 44-м Фестивале польских художественных фильмов "Золотые Львы". Съемки фильма проходили в Украине, Польше и Шотландии.

Режиссер фильма Агнешка Холланд – лауреат Золотого глобуса " и номинант на премию Оскар – не смогла приехать на допремьерный показ фильма во Львове, но записала для зрителей видеопоздравление, которое показали в начале показа киноленты.

"Дорогие друзья во Львове! Мне очень жаль, что я не могу быть с вами сегодня на премьере моего фильма "Цена правды". Я бы хотела поделиться этим фильмом с украинской аудиторией. Он был создан прежде всего для вас. Это история о страданиях миллионов; миллионов безвинных и безмолвных жертв; о смелости отдельного человека и трусости власти и политиков. Я считаю, что это очень актуальная история, и ее очень надо рассказать. Я надеюсь, что она будет столь же важной для вас, как для всех нас, тех, кто работал над лентой. Хорошего вам вечера", – обратилась в ролике для львовян Агнешка Голланд.

Перед показом фильма с журналистами также пообщался продюсер фильма Егор Олесов. Он отметил, что тема этого фильма – это не только Голодомор, но и распространение фейков, информационная война, преследования, что можно наблюдать в современном мире. В частности, он поблагодарил львовскую аудиторию за полные залы и надеется, что такая тенденция сохранится по всей Украине.

Мы не просто так выбрали Львов для всеукраинской премьеры нашего фильма. Мы обратили внимание, что именно во Львове на украинские фильмы всегда полные залы. Спасибо за замечательный пример, надеемся, что все города будут демонстрировать такую же большую заинтересованность украинским кино!

– поделился продюсер.



Егор Олесов на презентации фильма "Цена правды" во Львове



Презентация фильма фильма "Цена правды" во Львове

Маркетинг-директор FILM.UA Group Полина Толмачева недавно побывала на допремьерном показе фильма "Захар Беркут" Ахтема Сеитаблаева во Львове, поэтому не могла пропустить и первый показ фильма "Цена правды", к процессу создания которого она имела возможность приобщиться.

"Есть три причины посмотреть этот фильм. Во-первых – это социальный контекст в котором мы сегодня существуем, когда вопрос правды и пост-правды является, к сожалению, крайне актуальным. Во-вторых, это тема. Больная тема самого страшного геноцида в истории нашего народа – искусственно созданного советской властью Голодомора. В-третьих, в этом фильме сыграли мировые звезды – Джеймс Нортон, Ванесса Кирби, Питер Сарсгаард, – а создала его чрезвычайная режиссер Агнешка Холланд, чей авторский взгляд, и умение передавать проблемы языком киноискусства действительно заслуживают внимания", – добавила Толмачева.



Егор Олесов и Полина Толмачева (в центре) на презентации фильма "Цена правды" в Львове

Что интересно, кроме презентации фильма про смелого журналиста Гарета Джонса была также презентована книга "Гарет Джонс. Цена правды", в которую вошли избранные статьи и хроника жизни и памяти Гарета Джонса. Доцентка Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко Ярослава Прихода отметила, что книга была создана вместе со студентками, которые имели желание писать под ее руководством бакалаврские работы.



Ярослава Прихода презентовала книгу статей Гарета Джонса на премьере фильма

Книгу надо читать, как и музыку слушать, поэтому говорить много не буду. В этой книге есть много ответов на наши современные вопросы. Я думаю, что все журналисты, дипломаты, политологи должны эту книгу держать на столе как пособие. Это ключ к пониманию профессии, себя и своего отношения как украинцев,

- поделилась ученая.



Презентация фильма "Цена правды" во Львове

Добавим, что на показ фильма во Львове собралось немало представителей СМИ, творческой и научной интеллигенции. Среди них: Игорь Калинец – бывший политзаключенный, преподавательский коллектив факультета журналистики Львовского национального университета, Екатерина Кит-Садовая, жена мэра Львова, франковед Богдан Тихолоз с женой Натальей и другие. В начале показа "Цены правды" зрителей ждал приятный сюрприз – музыкальный видеоклип Джамалы, которая создала главный саундтрек к фильму.



Зал показу фильма "Цена правды" во Львове был полным



В конце фильма "Цена правды" во Львове люди аплодировали стоя

Следующий допремьерный показ исторического фильма "Цена правды" состоится 26 ноября в Тернополе. А гранд-премьера с участием творческой команды фильма и режиссера фильма Агнешки Холланд пройдет 27 ноября в киевском кинотеатре "Киевская Русь". В широкий всеукраинский прокат лента выйдет 28 ноября.

Все фото: пресс-служба