Во сколько обойдется организация праздников на главных площадях Киева: интересный факт

На Софиевской площади в Киеве начали украшать праздничную елку. Торжественно зажгут ее 19 декабря, в День святого Николая.

Организаторы события уже научены горьким опытом 2018 года, тогда главная елка добралась до столицы с приключениями: попала в ДТП.

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Поэтому новогоднюю елку 2019 года в Киеве будут составлять частями – из веток, которые должны были идти на переработку. Их общая стоимость – 40 тысяч гривен.

Всего на организацию праздника на Софиевской и Контрактовой площадях запланировали потратить 37 миллионов гривен.



Макет новогоднего городка в Киеве

В этом году праздничная елка особая: в блоках, которые содержат дерево, появятся специальные мониторы через которые посетители ярмарки смогут передавать приветствия.

Главная елка столицы будет подсвечена цветами северного сияния, также на площади впервые запустят поезд желаний "Полярный экспресс".

Кроме этого, организаторы подготовили еще один сюрприз жителям Киева: сначала елка будет украшена одними игрушками и гирляндами, но на сам Новый год их заменят. И на какие именно – пока остается секретом.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что темой главной елки Украины 2019 года будет северное сияние, а новогодний городок оформят в стиле картин украинской художницы Марии Примаченко. Праздничную красавицу установят на Софийской площади в Киеве. Также, в этом году она может быть искусственной.