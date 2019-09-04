Во время концерта в Москве подняли украинский флаг: фото

31 августа в Москве отгремел концерт скандального белорусского певца Макса Коржа. На выступление пришли тысячи меломанов, которые подпевали любимые хиты из репертуара артиста. Однако не только этим запомнится концерт: в зале виднелся украинский флаг.

Об этом рассказал российский журналист Юрий Дудь, который был одним из зрителей. На Instagram странице он опубликовал две фотографии, на которых видно, как девушки в фан-зоне объединили три флага – белорусский, украинский и русский.

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"Пока мы готовили выпуск, специально хранили тишину. Но в России в это время иногда случались хорошие истории, для которых этот Instagram и был когда-то придуман. 31 августа. Москва. Концерт Макса Коржа на стадионе "Динамо", – подписал снимки Юрий Дудь.



Концерт Макса Коржа в Москве/ Фото: Instagram / @yurydud



Украинский флаг подняли в Москве / Фото: Instagram / @yurydud

Выступление уже прокомментировал и сам Корж. Про флаги на стадионе он не рассказал, однако признался, что этот концерт ему запомнится надолго.

"Москва! Не думал, что ты можешь быть такой! 35 тысяч человек в один голос! Какое-то чудо происходило на этом стадионе! Однозначно, это останется в нашей памяти на всю жизнь!" – написал он под фото со стадиона.



Выступление Макса Коржа в Москве / Фото: Instagram / @maxkorzhmus​

Кто такой Макс Корж?

Это белорусский рэпер, который дважды получал запрет на въезд в Украину. Причиной этому стали выступления Макса Коржа в аннексированном Крыму. В 2016 году он через суд добился отмены запрета СБУ, а впоследствии и сама служба отменила свое решение, потому что "не выявила угрозы национальной безопасности в действиях Макса Коржа". За год Госпогранслужба пересмотрела вопрос о визитах артиста в Украину и второй раз запретила ему въезд. Однако и это решение впоследствии было отменено. 22 января Корж беспрепятственно выступил в Киеве.



В публичном обращении певец объяснил, что в любой ситуации остается аполитичным. "Я музыкант и никак не могу влиять на ход всем известных событий, к сожалению. Все, что я могу делать – это приезжать туда, где действительно нужен, и для меня все равны, что из этой страны, что из той, главное, чтобы люди были нормальные", – пояснил Корж.