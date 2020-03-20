Володька из "Країни У" записал забавное видео с дочерьми о карантине

Украинский комический актер, юморист, игрок команды "V. I. P. Тернополь", главный герой сериалов "Танька и Володька" и "Країна У" Тарас Стадницкий записал забавное видео с дочерьми, где они вместе поют песню о карантине.

Карантин стал не только мерой безопасности, но и прекрасной возможностью для родителей больше времени провести с детьми. Звездные родители довольно редко бывают дома, ведь постоянно гастролируют, и их детки имеют возможность сполна побыть рядом с мамой и папой. Это касается и дочерей Тараса Стадницкого, которые счастливы, потому что папа дома.

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Тарас, известный по роли Володьки в сериале "Країна У" опубликовал на своей странице в фейсбуке видео, на котором вместе с дочерьми Олесей и Любой поет забавную песню о карантине. Отец воспевает в ней будни на карантине и обычные детские ссоры. Девочки поддерживают его и помогают исполнять композицию.

Также Тарас призвал всех тщательно мыть руки с мылом и оставаться дома. Таким роликом он поднял настроение своим фанатам и добавил позитива в эту пятницу. "Доброе утро", – коротко подписал видео звездный папа.

Тарас Стадницкий написал песню о карантине: смотрите видео онлайн

Отметим, по состоянию на 20 марта в Украине зафиксировали 26 случаев заражения коронавирусом и 3 смерти от недуга. 1 человек выздоровел. Всего в мире почти 245 тысяч больных. Более 10 тысяч летальных случаев. Однако есть и хорошие новости – более 86 тысяч человек выздоровели. Людей призывают оставаться дома, чтобы уменьшить риск инфицирования.



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