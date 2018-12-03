Вопреки королевской традиции: Меган Маркл планирует рожать первенца дома

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Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / www.gettyimages.com

В октябре Кенсингтонский дворец сообщил о беременности жены принца Гарри Меган Маркл. Поэтому ожидается, что первенец герцогини Сассекской должен родиться весной 2019 года. Однако, как пишут западные СМИ, Меган может выбрать домашние роды, в очередной раз нарушив традиции королевской семьи.

Об этом сообщает британское издание Express.

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В конце ноября новость о переезде принца Гарри и Меган Маркл из Кенсингтонского дворца до загородной резиденции в Виндзоре получила официальное подтверждение. Вероятно, что именно в поместье Фрогмор-хаус, где будут жить супруги, герцогиня родит первенца.

Что интересно, принцы Уильям и Гарри, а также дети Кейт Миддлтон родились в лондонской больнице Св. Марии. Кроме того, сразу через несколько часов после родов принцесса Диана и Кэтрин появлялись с новорожденным младенцем на улице перед британским народом. Поэтому граждане ожидают такого же и от Маркл.

Инсайдеры рассказали, что мать герцогини Дориа Редлан планирует быть с Меган при родах.

"Даже Гарри удивился, но Меган хочет, чтобы его рождение было максимально естественным", – говорится в источнике.

Напомним, западные СМИ пишут, что вместе с герцогами Сассекскими в Виндзоре поселится мама Меган Маркл. 62-летняя американка несколько месяцев назад переехала из Лос-Анджелеса в Лондон, чтобы поддержать свою дочь в нелегкое время. Теперь же, когда Меган ожидает появление первенца, ее мама не планирует покидать звезду, а всячески помогать ей в подготовке к родам и уходе за новорожденным.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Великобритания
Источник: Lifestyle
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