Вот, что происходит с артистами, – Джамала умилила забавным видео со съемок "Голос Дети"

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Джамала с сыном на съемках "Голос. Дети"
Джамала с сыном на съемках "Голос. Дети" / Instagram / @jamala

Украинская исполнительница Джамала в 2019 году впервые стала одной из судей 5 сезона проекта "Голос. Дети". Вместе с участниками группы "Время и стекло" и Дзидзьо она записала смешное видео, на котором применила один из самых популярных фильтров приложения Snapchat.

В своем Instagram накануне старта проекта "Голос. Дети" 5 сезон на "1+1" Джамала обнародовала видео. Кадры были зафиксированы на съемочной площадке, когда проводились записи "слепых прослушиваний", первую часть которых мы увидим уже завтра, 26 мая, в 21:00.

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Вот что происходит с артистами, которые попадают на "Голос. Дети"!
Вы думаете, мы на них влияем? А на самом деле – они на нас,
– подписала видео Джамала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

В заметке можно увидеть, как украинская артистка в своем телефоне применила "детский" фильтр в Instagram и навела его на своих коллег по проекту. Поэтому Надя Дорофеева, Алексей Завгородний (Позитив) и Михаил Хома (Дзидзьо) "превратились" в детей, чем умилили сеть.

Что интересно, Джамала уже не впервые использует этот фильтр на своей странице. Ранее она публиковала собственное фото с промо нового сингла Solo, где также "превратилась" в маленькую девочку. В той же заметке она признавалась, что находилась на съемках проекта.

"Сегодня весь день снимали "Голос. Дети". Сказать, что это смесь мощных голосов, энергии вулканов и океаны слез – ничего не сказать", – трогательно делилась Джамала.

 

 

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Теги: Новости LifeStyle Музыка Джамала LifeStyle Дзидзьо Надя Дорофеева Голос Дети 5 сезон смотреть онлайн
Источник: LifeStyle 24
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