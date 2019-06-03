Вознесение Господне 2019: дата праздника и традиции

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Когда Вознесение Господне 2019 - дата и традиции в Украине
Вознесение Господне 2019 в Украине / Фото из открытых источников

Вознесение Господне в 2019 году в Украине приходится на четверг, 6 июня. Христиане отмечают этот праздник на сороковой день после Пасхи. О традициях на Вознесение – читайте далее.

Обычно, Вознесение Господне выпадает на четверг 6-й недели после Пасхи. Согласно Евангелию, весь этот период после Воскресения Иисус Христос пребывал со своими учениками. А на сороковой день он вознесся на небо, сел справа от Отца и открыл человечеству вход в Царство Небесное, подарив надежду на прощение грехов и вечную жизнь. Поэтому праздник Вознесения Господня является одним из ключевых для всего христианского мира.

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Спаситель вывел апостолов из Иерусалима в Вифанию на гору Елеон. Там он благословил их и рассказал, что вскоре апостолы будут крещены Святым Духом и продолжат нести истину по всему миру. А потом поднялся на небо и исчез за облаками.

Это последний день, когда Иисус находился на земле. После этого два ангела возвестили о том, что Христос вернется на землю, чтобы судить живых и мертвых.

Традиции на Вознесение Господне

Приготовления к празднику начинаются еще в среду. Накануне Вознесения верующие идут в церковь для исповеди и причастия.

В четверг в храмах совершается торжественное богослужение по случаю Вознесения Господня. Для проведения литургии священники надевают белые одежды. Пост в этот день не соблюдается, можно есть любую пищу.

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В день Вознесения принято поминать усопших родителей. По традиции, для этого пекли особое печенье, которое называют "Божья окутка" или "Онучки". По форме выпечка напоминает ступеньки. Взяв их, люди обычно шли на кладбище к могилам родных, а также к церкви. Также гостинцами угощали своих родственников, к которым ходили в гости.


На Вознесение поминают усопших родителей и пекут особую выпечку

Также говорят, что в Вознесение Господь ходит среди людей и слышит их просьбы. Поэтому стоит молиться и просить здоровья своим близким и родным.

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Теги: LifeStyle Новости Украины Традиции Религия
Источник: 24 Канал
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