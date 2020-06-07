Польская граница из-за пандемии коронавируса для украинских туристов сейчас закрыта. Но эта страна близко и она дешевая. Поэтому Польша после открытия границ может стать первой вашей страной.

С 23 мая Польша расширила перечень категорий лиц, которые могут пересечь границу: граждане Польши; лица с Картой поляка; иностранцы, имеющие право работать на территории Польши; ученики и студенты, получающие образование в Польше и другие. Сейчас запрещен въезд туристам, отмечает 24 канал.

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Туристические места в Польше, которые стоит посетить

Путь Орлиных Гнёзд

Так в юго-западной Польше названа череда из 25 средневековых замков, которые расположены между Ченстоховой и Краковом.

Основные замки на пути Орлиных Гнёзд

Замок Ойцув – расположен в сердце Национального парка Ойцув. В переводе с польского название замка будет звучать как Замок-Отец. Сейчас от целого замка остались восьмиугольная башня, готические ворота и стена, а еще руины часовни.

– расположен в сердце Национального парка Ойцув. В переводе с польского название замка будет звучать как Замок-Отец. Сейчас от целого замка остались восьмиугольная башня, готические ворота и стена, а еще руины часовни. Пескова Скала – замок, который прозвали жемчужиной польского ренессанса. С 1970 года Пескова Скала стал домом для Музея европейского искусства, а также является филиалом краковского Вавеля.

– замок, который прозвали жемчужиной польского ренессанса. С 1970 года Пескова Скала стал домом для Музея европейского искусства, а также является филиалом краковского Вавеля. Замок Рабштын построен в конце 13 века. Но в 1657 шведы сожгли его, так что теперь здесь остались только живописные руины.

построен в конце 13 века. Но в 1657 шведы сожгли его, так что теперь здесь остались только живописные руины. Руины замка Смолень расположен на горе, от него остались готические ворота и часть восточной стены с оборонными галереями и высокие смотровые башни.

расположен на горе, от него остались готические ворота и часть восточной стены с оборонными галереями и высокие смотровые башни. Замок Пилица расположен у реки Пилица и датируется 1610 годом. К сожалению, это здание не является открытым для посещения, ведь сейчас несколько семей судятся за право собственности на замок.

расположен у реки Пилица и датируется 1610 годом. К сожалению, это здание не является открытым для посещения, ведь сейчас несколько семей судятся за право собственности на замок. Замок Огродзенец в 19 веке пришел в упадок, но его крепостные стены, башни и другие сооружения до сих пор можно безопасно осмотреть. Через эти руины проходит туристический маршрут.

в 19 веке пришел в упадок, но его крепостные стены, башни и другие сооружения до сих пор можно безопасно осмотреть. Через эти руины проходит туристический маршрут. Крепости-близнецы в Мирове и Боболице связаны хребтом и расположены в 1,5 километрах друг от друга.

связаны хребтом и расположены в 1,5 километрах друг от друга. Ольштынский замок был оборонительным сооружением в середине 14 века. Ныне остались руины 35-метровой ротонды, а рядом остатки жилых кварталов и квадратная башня.



Один из замков на пути Орлиных Гнезд / Фото: legend.24tv.ua

Морске-Око

Морске-Око – самое большое и известное озеро, которое расположено в польской части Татр, в долине Рыбьего Потока, на высоте более тысячи метров. Площадь озера – 34,5 гектара, а глубина достигает 51 метра.

Горы выше уровня воды почти на километр, поэтому здесь открывается удивительная панорама.



Морске-Око / Фото: migrant.biz.ua

Хохоловские термы

Хохоловские термы – крупнейший термальный комплекс в Польше. Он расположен в Буковине-Татшаньской. В термах есть спортивные, открытые и закрытые бассейны, а также резервуары с лечебной родниковой водой.



Хохоловские термы / Фото: shoppingpl.com

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Национальный парк Словиньский

Национальный парк расположен в северной Польше, на побережье Балтийского моря. Он основан в 1966 году между городами Леба и Ровы. Парк имеет площадь 327,44 квадратных километра. В парке есть озера, болота, луга и приморский бор, заболоченный сосновый лес и движущиеся дюны.

Словиньский парк является местом гнездования более 200 видов птиц.



Словиньский парк / Фото: polscha.travel

Соляные шахты в Величке

Археологи отмечают, что на этой территории люди занимались солеварством начиная с 3500 лет до нашей эры. Соляная шахта в Величке является одной из старейших и действующих промышленных предприятий Европы.

Эту шахту внесли в список памятников мирового наследия ЮНЕСКО.

В 1996 году после окончания разработки, персонал шахты был переориентирован на создание подземных туристических трасс. Самые популярные камеры и объекты подземного лабиринта шахты:

Камера Николая Коперника;

Камера "Яновице";

Часовня в камере блаженной Кинги;

Приствольная камера "Кенегунда";

Камера Эразма Баронча;

Камера "Михаловице";

Камера "Веймар";

Камера "Варшава";

Камера "Длугоша".



Соляная шахта в Величке / Фото: viza.vn.ua