Впервые после депрессии: в сети появился трейлер к фильму "Мертвые не умирают" с Селеной Гомес

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Трейлер к фильму "Мертвые не умирают" с Селеной Гомес
Трейлер к фильму "Мертвые не умирают" с Селеной Гомес / www.elitedaily.com

Долгожданная кинолента, главные роли в которой сыграли Селена Гомес и Хлоя Севиньи, вскоре выйдет на большой экран. Первый трейлер к фильму "Мертвые не умирают" (The Dead Don't Die) появился в сети накануне, 1 апреля.

Первый трейлер к фильму "Мертвые не умирают" (The Dead Don't Die) появился на YouTube-канале американской кинокомпании Focus Features в понедельник, 1 апреля. Меньше чем за сутки ролик собрал более 2 миллионов просмотров и тысячи комментариев об ожидании.

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Стоит отметить, что киноработа "Мертвые не умирают" (The Dead Don't Die), в которой одну из главных ролей играет Селена Гомес, окажется так называемым дебютом для актрисы после лечения депрессии. Ее коллегами по съемочной площадке стали Хлоя Севиньи, Адам Драйвер, Билл Мюррей, Дэнни Гловер и другие.

По сюжету, Мюррей и Драйвер играют сотрудников полиции, которые будут спасать город от неизвестных существ, которые нападают на мирных жителей. Они предполагают, что город захватили зомби, однако второй полицейский не хочет в это верить и считает, что это дикие звери.

Фильм снят в двух жанрах – комедии и ужасов, поэтому обещает быть жутко и забавно. В американский прокат картина выйдет 14 июня, однако об украинском пока ничего не известно.

Смотреть трейлер к фильму "Мертвые не умирают" (The Dead Don't Die): видео

Что известно о депрессии Селены Гомес? Впервые о проблемах с психическим здоровьем Селены Гомес СМИ начали говорить еще в начале 2018 года. Журналисты узнали, что в феврале артистка прошла двухнедельный курс лечения от депрессии. Фанаты и иностранные издания связывали это с рядом проблем, которые сопровождают артистку на протяжении последних 1,5 года: расставание с ее любимым исполнителем The Weeknd, возобновление и очередной разрыв отношений с Джастином Бибером и болезнь под названием "волчанка", из-за которой она была вынуждена согласиться на трансплантацию почки. Недавно звезда также заявила, что покидает социальные сети, в частности Instagram, на неопределенный срок.

11 октября стало известно, что звезда перенесла несколько нервных срывов. Медики приняли решение о срочной госпитализации Селены Гомес. Одной из причин госпитализации стала женитьба Джастина Бибера с Хейли Болдуин.

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Теги: Голливуд LifeStyle Селена Гомес Кино
Источник: LifeStyle 24
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