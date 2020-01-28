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Впервые после развода Ирина Шейк прокомментировала отношения с Брэдли Купером

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Ирина Шейк / www.vogue.co.uk

Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер еще летом 2019 года официально развелись. Однако до сих пор звезды не давали комментариев относительно частной жизни. Но на днях Ирина Шейк сделала исключение и прокомментировала замужество со знаменитым ловеласом.

Ирина Шейк стала главной звездой японского Vogue. Глянец выйдет в продажу в марте 2020 года, однако авторы решили заинтересовать читателей, опубликовав фрагмент откровенного интервью и чувственные фото модели.

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Во время общения с главным редактором Эдвардом Эннинфулом Ирина Шейк не обошла вопросов об отношениях с Брэдли Купером и неожиданном разводе. Модель призналась, что имела прекрасные 4 года, в течение которых чувствовала себя счастливой.

Я думаю, что во все отношения, даже самые лучшие, мы добавляем свои лучшие и худшие проявления – такова природа человека. Два замечательных человека не обязательно будут прекрасной парой. Думаю, нам очень повезло пережить то, что было между нами,
– рассказала Ирина Шейк.

Ірина Шейк на обкладинці Vogue
Ирина Шейк на обложке глянца / Vogue

Модель решила не называть причин развода, однако призналась, что с ней строить отношения довольно сложно. Многие мужчины вообще боятся ухаживать за Ириной Шейк, зная ее непростой характер.

"Я считаю себя сильной личностью, и точно знаю, чего хочу. Я думаю, что некоторые мужчины боятся этого. Если я кого-то вычеркиваю из своей жизни, то действительно вычеркиваю его, сжигаю все мосты. Я думаю, что некоторые люди боятся этой холодности. Ведь мало кто знает, что под всем этим есть хороший, милый человек, который иногда плачет на интервью", – отметила Ирина Шейк.

Знаменитость часто предстает перед камерами папарацци со своей дочкой Леей. Ирина Шейк решила не перекладывать всю работу по уходу за 2-летним ребенком на няню, однако признается, что это дается нелегко.

Трудно найти оптимальный баланс, когда ты одинокая мама и женщина, которая имеет работу. Бывают дни, когда я просыпаюсь и думаю: "Боже, не знаю, что делать, я разваливаюсь на части,
– откровенно рассказала Ирина Шейк.

Ірина Шейк у стильній фотосесії
Ирина Шейк в стильной фотосессии / Vogue

Вспомнила Ирина Шейк и о своих подростковых годах. В 14 модель потеряла отца, который заболел пневмонией, поэтому взялась самостоятельно заботиться о маме и сестре. Вероятно, именно это повлияло на характер звезды.

"Мне всегда казалось, что я родилась в неправильном теле. Мне казалось, я должна была быть мальчиком. Не знаю почему. Может, потому, что мой отец хотел сына. Когда он умер, я подумала: раз я парень, то теперь моя очередь заботиться о маме и сестре. Понятно, я переросла этот период, и сегодня мне нравится быть женщиной, но я хорошо помню те чувства", – добавила Ирина Шейк.

Ірина Шейк
Ирина Шейк / Vogue

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Брэдли Купер Vogue Звездные разводы Ирина Шейк
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