Впервые после развода Ирина Шейк прокомментировала отношения с Брэдли Купером
Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер еще летом 2019 года официально развелись. Однако до сих пор звезды не давали комментариев относительно частной жизни. Но на днях Ирина Шейк сделала исключение и прокомментировала замужество со знаменитым ловеласом.
Ирина Шейк стала главной звездой японского Vogue. Глянец выйдет в продажу в марте 2020 года, однако авторы решили заинтересовать читателей, опубликовав фрагмент откровенного интервью и чувственные фото модели.
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Во время общения с главным редактором Эдвардом Эннинфулом Ирина Шейк не обошла вопросов об отношениях с Брэдли Купером и неожиданном разводе. Модель призналась, что имела прекрасные 4 года, в течение которых чувствовала себя счастливой.
Я думаю, что во все отношения, даже самые лучшие, мы добавляем свои лучшие и худшие проявления – такова природа человека. Два замечательных человека не обязательно будут прекрасной парой. Думаю, нам очень повезло пережить то, что было между нами,
– рассказала Ирина Шейк.
Ирина Шейк на обложке глянца / Vogue
Модель решила не называть причин развода, однако призналась, что с ней строить отношения довольно сложно. Многие мужчины вообще боятся ухаживать за Ириной Шейк, зная ее непростой характер.
"Я считаю себя сильной личностью, и точно знаю, чего хочу. Я думаю, что некоторые мужчины боятся этого. Если я кого-то вычеркиваю из своей жизни, то действительно вычеркиваю его, сжигаю все мосты. Я думаю, что некоторые люди боятся этой холодности. Ведь мало кто знает, что под всем этим есть хороший, милый человек, который иногда плачет на интервью", – отметила Ирина Шейк.
Знаменитость часто предстает перед камерами папарацци со своей дочкой Леей. Ирина Шейк решила не перекладывать всю работу по уходу за 2-летним ребенком на няню, однако признается, что это дается нелегко.
Трудно найти оптимальный баланс, когда ты одинокая мама и женщина, которая имеет работу. Бывают дни, когда я просыпаюсь и думаю: "Боже, не знаю, что делать, я разваливаюсь на части,
– откровенно рассказала Ирина Шейк.
Ирина Шейк в стильной фотосессии / Vogue
Вспомнила Ирина Шейк и о своих подростковых годах. В 14 модель потеряла отца, который заболел пневмонией, поэтому взялась самостоятельно заботиться о маме и сестре. Вероятно, именно это повлияло на характер звезды.
"Мне всегда казалось, что я родилась в неправильном теле. Мне казалось, я должна была быть мальчиком. Не знаю почему. Может, потому, что мой отец хотел сына. Когда он умер, я подумала: раз я парень, то теперь моя очередь заботиться о маме и сестре. Понятно, я переросла этот период, и сегодня мне нравится быть женщиной, но я хорошо помню те чувства", – добавила Ирина Шейк.
Ирина Шейк / Vogue
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