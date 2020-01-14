Впервые в истории фильмы от Netflix получили 24 номинации на Оскар

Ни для кого не секрет, что в 2019 году сервис Netflix поразил количеством взрывных премьер. Среди них те, которые получили положительные отзывы от кинокритиков и фанатов и собрали большой кассовый сбор, а также те, которые достигли еще большего признания – получили номинацию на самую престижную премию в киноиндустрии – "Оскар 2020".

Накануне Американская академия киноискусства объявила список номинантов на "Оскар 2020". Внимательно просмотрев кандидатов престижной премии можно заметить, что в этом году наибольшее количество номинаций досталось стриминговому сервису и компании Netflix

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Впервые общее количество номинаций фильмов от американской корпорации достигло отметки 24. К примеру, в 2019 году проекты от Netflix были выдвинуты в 15 категориях. Также продукция компании получила больше всего номинаций среди всех корпораций и студий. Добавим, что два фильма Netflix претендуют на самую престижную награду – звание лучшего фильма года. Среди них "Ирландец" Мартина Скорзесе и "Брачная история" Ноа Баумбаха.

Брачная история: трейлер смотреть онлайн

Ирландец: трейлер смотреть онлайн