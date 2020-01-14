24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Впервые в истории фильмы от Netflix получили 24 номинации на Оскар

15 Читати новину українською
Netflix получил рекордное количество номинаций на Оскар / Netflix

Ни для кого не секрет, что в 2019 году сервис Netflix поразил количеством взрывных премьер. Среди них те, которые получили положительные отзывы от кинокритиков и фанатов и собрали большой кассовый сбор, а также те, которые достигли еще большего признания – получили номинацию на самую престижную премию в киноиндустрии – "Оскар 2020".

Накануне Американская академия киноискусства объявила список номинантов на "Оскар 2020". Внимательно просмотрев кандидатов престижной премии можно заметить, что в этом году наибольшее количество номинаций досталось стриминговому сервису и компании Netflix

Интересно! Телеканал BBC снимет фильм о магических существах по мотивам книг "Гарри Поттер"

Впервые общее количество номинаций фильмов от американской корпорации достигло отметки 24. К примеру, в 2019 году проекты от Netflix были выдвинуты в 15 категориях. Также продукция компании получила больше всего номинаций среди всех корпораций и студий. Добавим, что два фильма Netflix претендуют на самую престижную награду – звание лучшего фильма года. Среди них "Ирландец" Мартина Скорзесе и "Брачная история" Ноа Баумбаха.

Брачная история: трейлер смотреть онлайн

Ирландец: трейлер смотреть онлайн

 

Хроническая усталость: что это такое и как уберечься
сегодня
9962
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Оскар Оскар 2020 Netflix
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 13:49 Лунный календарь стрижек на январь 2020: интересные советы
Квітослава Туз 11235
13 января 14:45 Что приготовить на Старый Новый год: рецепты вкусных традиционных блюд
Олена Булан 24295
13 января 13:22 Старый Новый год: приметы, традиции, как праздновать в Украине
Олена Булан 9952
13 января 12:42 От моделей к певиц: самые громкие романы актера Орландо Блума
Юлія Михайлова 778
13 января 11:00 6 текстов щедровок для детей: лучшие песни
Квітослава Туз 98110
Новости
Больше новостей
Залиште відгук