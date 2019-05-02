Все едим бананы: в соцсетях запустили провокационный флешмоб против цензуры в искусстве

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Проект Consumer Art Натальи Лях-Ляхович
Проект Consumer Art Натальи Лях-Ляхович / Instagram // marisabellani

В соцсетях активно распространяется флешмоб #bananaselfie ("Селфи с бананом"). Люди массово выкладывают фото, как они едят бананы. Так протестуют против цензуры в искусстве.

Почему появился флешмоб? Все началось 27 апреля в Варшаве. В местном Национальном музее убрали из постоянной выставки серию работ Consumer Art ( "Потребительское искусство", 1972) польской художницы, феминистки и концептуалистка Натальи Лях-Ляхович, передает BURO.

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Проект Consumer Art Натальи Лях-Ляхович: смотрите видео

Почему запретили работы художницы? На них девушка ест банан. Это честная провокация – кто о чем думает. Вот в Министерстве культуры Польши и подумали, что зрелище это слишком сексуальное. На такую ​​мысль ведомство натолкнула жалоба мамы с ребенком, которая пришли в музей. Поэтому руководитель музея Ежи Мижелек решил быстренько убрать работы Лях-Ляхович. В коллекции произведения художницы были 6 лет.

Возмущенные ограничились лишь флэшмобом? Нет. Флешмоб флешмобами, а протесты протестами. Недовольные цензурой не только начали распространять "банановые фото", но и собрались на акцию под здание музея. Сотни протестующих ели бананы прямо там.

Что дальше? Мезей вернул работы художницы коллекцию, но лишь до 5 мая. Затем постоянную коллекцию пересмотрят полностью. Оставят ли работы Лях-Ляхович, пока не ясно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ochteatr (@ochteatr)

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Исскусство Новости Польши Новости культуры
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