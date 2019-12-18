Всегда сдержанная: в сети обсуждают странную реакцию Кейт Миддлтон

На днях герцогиня Кембриджская появились в эфире кулинарного шоу с Мэри Берри. Во время разговора с волонтерами принц Уильям попытался нежно обнять жену. Однако она оттолкнула его руку, не проявив никаких эмоций. Предполагают, что Кейт Миддлтон не является сторонницей того, чтобы демонстрировать свои чувства публично.

Герцоги Кембриджские стали гостями кулинарного шоу "Лучший пекарь Британии" с ресторанным критиком и писательницей Мэри Берри. Вместе они приготовили праздничные блюда, которыми королевская семья будет угощать персонал и волонтеров благотворительных организаций, которые будут работать в течение Рождества.

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Во время выпуска зрители не могли обойти вниманием неожиданную реакцию Кейт Миддлтон на проявление чувств принца Уильяма. Жена отшатнулась от мужа в то время, когда он пытался обнять ее к себе во время разговора с гостями шоу.

При этом герцоги Кембриджские не отреагировали никакими эмоциями на нелепый инцидент. Кейт Миддлтон сделала вид, что этого жеста вообще не было, продолжая поддерживать разговор с открытой улыбкой.

Утверждают, что мама троих детей не любит проявлять нежность на публике. Кейт Миддлтон исповедует принципы королевы Елизаветы II и старших представителей семьи, которые не считают правильным выносить личные чувства напоказ.