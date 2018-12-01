"Всем замолчать, я делаю предложение": парень экс-невесты Кличко жестоко пошутил над Хайден

Голливудская актриса Хайден Панеттьери, которая отменила помолвку с Владимиром Кличко, продолжает встречаться с 28-летним актером Брайаном Хикерсоном. На днях мужчина сделал предложение выйти замуж 29-летней экс-любимой Кличко, однако это произошло в шутку в пабе.

Новоиспеченная парочка отдыхала в лос-анджелесском баре Rock & Reilly's. Брайан вышел в центр и попросил посетителей замолчать. Об этом сообщает издание TMZ.

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"Я буду делать предложение своей девушке!" – заявил Хикерсон и встал на одно колено, протянул Хайден бумажное кольцо.

После чего Брайан назвал любимую девушку именем другой актрисы. В ответ Панеттьери только рассмеялась шутке.

Дакота Фаннинг, ты выйдешь за меня?

– спросил бойфренд в Хайден.

Хикерсон сделал предложение Панеттьери: смотрите видео

Напомним, что Владимир Кличко и Хайден Панеттьери внезапно решили отменить свою помолвку. Впоследствии актрису впервые увидели в сопровождении начинающего актера Брайана Хикерсона. Во время свидания мужчина обнимал Хайден и держал ее за руку.



Впоследствии стало известно, что Панеттьери выставила на продажу дом в Нэшвилле, в котором она жила с Владимиром Кличко. Мама актрисы прокомментировала ситуацию, отметив, что ее дочь переживает нелегкие времена и сейчас нуждается в перерыве. Стоит отметить, что Хайден решила отдохнуть и от своей маленькой дочери – 3-летняя Кайя-Евдокия сейчас живет с Владимиром Кличко.