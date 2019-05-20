Всё как у людей: Леонардо Ди Каприо фотографировал 21-летнюю возлюбленную на телефон в Каннах

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Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне
Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне / Коллаж LifeStyle 24

В сеть попали забавные кадры со знаменитым 44-летним актером Леонардо Ди Каприо и его возлюбленной девушкой Камилой Морроне в Каннах.

Отношения голливудского холостяка Леонардо Ди Каприо и модели Камилы Морроне активно развиваются. Влюбленные приехали вдвоем в Канны, там сейчас проходит знаменитый кинофестиваль.

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В дневное время пара вышла на прогулку по территории люксового отеля Eden Roс, на которой актер попробовал себя в роли фотографа. Папарацци сняли, как Леонардо ходил за девушкой с телефоном и фотографировал ее.

Для выхода Камила надела длинное белое платье в черный горох из коллекции Alessandra Rich. Цена платья составляет около 55 тысяч гривен.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MODEL TODAY (@_modeltoday_)

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Camila Morrone (@camilamorrone)

 

 

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Теги: Мода Новости LifeStyle LifeStyle Звездные романы Леонардо Ди Каприо
Источник: LifeStyle 24
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