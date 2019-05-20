Всё как у людей: Леонардо Ди Каприо фотографировал 21-летнюю возлюбленную на телефон в Каннах

В сеть попали забавные кадры со знаменитым 44-летним актером Леонардо Ди Каприо и его возлюбленной девушкой Камилой Морроне в Каннах.

Отношения голливудского холостяка Леонардо Ди Каприо и модели Камилы Морроне активно развиваются. Влюбленные приехали вдвоем в Канны, там сейчас проходит знаменитый кинофестиваль.

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В дневное время пара вышла на прогулку по территории люксового отеля Eden Roс, на которой актер попробовал себя в роли фотографа. Папарацци сняли, как Леонардо ходил за девушкой с телефоном и фотографировал ее.

Для выхода Камила надела длинное белое платье в черный горох из коллекции Alessandra Rich. Цена платья составляет около 55 тысяч гривен.