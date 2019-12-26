Вслед за Кайли: Хлои Кардашян надела с дочкой одинаковые платья на Рождество

35-летняя представительница звездной телеросемьи поддержала модную тенденцию своей младшей сестры. Хлои Кардашян посетила рождественскую вечеринку семейства в роскошном платье от американского дизайнера. Ее годовалая дочь Тру Томпсон предстала в своеобразной миникопии маминого лука.

Вчера, 25 декабря, мир отметил Рождество. Традиционно звездное семейство Кардашян собралось на шумной праздничной вечеринке. Они смогли выделиться не только роскошными подарками, но и стильными family look.

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Так, Хлои Кардашян появилась на рождественском вечере в сверкающем платье золотистого оттенка. Бизнесвумен не упустила случая в который раз продемонстрировать свою обольстительную фигуру. Поэтому откровенности ее образа добавили открытое декольте и экстримально глубокий вырез к бедрам. Хлои надела обувь на шпильке в тон платью.

Однако, чтобы привлечь еще большее внимание к своему луку, молодая мамочка выбрала для годовалой дочери Тру Томпсон похожее платье, добавив к образу крохи пышную фатиновую юбку. Под высокие белые носки девочка обула коричневые кроссовки.

Так, еще одна представительница звездной семьи появилась с дочкой в похожих платьях. Кайли Дженнер выбрала наряд изумрудного цвета, а ее двухлетняя дочь Сторми повторила образ мамы-миллиардерши.