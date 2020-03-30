Вслед за Потапом Каменских представила клип на песню "Карантин": домашнее видео
Украинские супруги Потапа и Насти Каменских часто реагируют на важные события в Украине и мире, поэтому не замешкались и с выходом треков, посвященных актуальной теме – карантину. Ранее свой клип на песню представил Потап, а теперь пришла очередь его жены Насти (NK), песня которой называется La cuarentena.
Новый трек исполнительница спела на пяти языках: украинском, английском, испанском, русском и турецком. Новое творение она называет креативным музыкальным скетчем.
К теме Потап выпустил трек "Карантин" и спел его в безлюдном зале: видео
Друзья, я понимаю, что все сложнее придерживаться домашнего режима, однако сейчас это крайне необходимо. Важно беречь себя и своих родных и, конечно, держать позитивную волну,
– прокомментировала выход песни Настя Каменских.
В новом видеоролике NK одета в домашние костюмы и позирует в самых удобных домашних локациях во время карантина – на кровати, мягких креслах и на полу дома. Одноминутное видео, вероятно, было снято на мобильное устройство.
NK – La cuarentena: смотреть видео онлайн
Добавим, что звезды Потап и Настя Каменских старательно соблюдают условия карантина и сидят дома. Потап уже принимал участие в видеоролике от Минздрава Украины, где призвал родителей-пап позаботиться о своих детях во время пандемии коронавируса, а также давал ценные советы фанатам, как нести ответственность за себя и родных. Его жена Настя тоже "не отстает" – она преподает фитнес-уроки и общается со своими поклонниками в социальных сетях.
По состоянию на 30 марта в Украине подтвердили 480 случаев заражения SARS-cov-2, среди инфицированных – 11 жертв, еще 6 больных – выздоровели. В Минздрава рекомендуют украинцам сидеть дома на карантине, который введен до 24 апреля, и следить за собственной гигиеной.
Как соблюдать правила гигиены и безопасности / Инфографика 24 Канала
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