Встреча президентских семей: Мелания Трамп пригласила экс-первую леди в Белый дом

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Меланія Трамп и Лора Буш
Меланія Трамп и Лора Буш / Instagram/ @melaniatrump.style

Дональд Трамп и его жена Мелания пригласили семью 43-го президента США в гости в свою резиденцию. Лора Буш оставались под впечатлением, как стильно Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству.

Накануне похорон бывшего президента Джорджа Буша, первая леди США пригласила в белый дом Лору Буш и ее семью. Экс-первая леди посетила резиденцию главы государства со своими детьми. Фото со встречи, где они вместе стоят возле портрета Джорджа Буша-старшего, украшенного черным полотном, она опубликовала на странице в Instagram.

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Приятная встреча во время этой тяжелой недели. Спасибо миссис Трамп за приглашение нашей семьи в Белый дом, чтобы увидеть рождественские украшения и наших старых друзей – работников дома,
– прокомментировала фото жена 43-го президента США.

Для официальной встречи Мелания Трамп выбрала черный костюм и белую рубашку. Она дополнила образ любимыми туфлями-лодочками на высоких каблуках. Лора Буш выбрала зеленое платье с поясом на талии, а на шее было ожерелье из жемчужин.

Лора Буш з сім'єю
Лора Буш с семьей в Белом доме/ Instagram / @laurawbush

Лора Буш
Жена 43-го президента США в Белом доме / Instagram / @laurawbush

Меланія Трамп і Лора Буш
Мелания Трамп и Лора Буш / Instagram / @melaniatrump.style

После этого Лора Буш принимала нынешнего президента США и его жену в своем доме. Для второго выхода Мелания также выбрала черный костюм, но вместо брюк надела юбку-карандаш.

Меланія Трамп і Лора Буш
Мелания Трамп, Лора Буш и их мужья/ Instagram / @melaniaperfect

 

Теги: LifeStyle Новости США Мода Меланья Трамп
Источник: 24 канал
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