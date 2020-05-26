Вуди Аллен рассказал о браке с приемной дочерью: Наш союз выглядел безрассудным

Голливудский режиссер Вуди Аллен уже 22 года живет со своей женой Сун-И Превин. Резонанс в сети вызвала большая разница в возрасте и факт, что автор культовых фильмов удочерил девушку. На днях Вуди Аллен в который раз прокомментировал этот роман.

В интервью таблоиду The Daily Mail Вуди Аллен рассказал, что роман с Сун-И Превин начался в 1991 году. Тогда девушке было 21, а разница в возрасте с режиссером составляла 35 лет. Отношения Вуди и Сун-И начинались с предательства, ведь на момент начала романа мужчина жил с Мией Фэрроу, которая и не подозревала, что их приемный ребенок может иметь интимные отношения с отцом. Открыть тайну помогли эротические фото, которые Сун-И сделала для любимого.

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Новость о резонансном романе сразу разлетелась во всех западных СМИ, а пару засыпали осуждением и гневными комментариями.

"Я признаю, что в начале наших отношений это казалось неразумным. На первый взгляд, наш союз выглядел безрассудным. Я был намного старше, а она была моим приемным ребенком. Со стороны эта ситуация выглядела эксплуататорской: я, как старый хищник, буду ее использовать, а она, соответственно, будет использовать меня. Но этого никогда не было", – заявил Вуди Аллен.

Уже в 1997 году режиссер обменялся клятвами с любимой. И только когда Сун-И Превин стала его законной женой, Вуди Аллен почувствовал спокойствие.

После того как я женился, успокоился. Я избавился от многих невротических проявлений, хотя, по-прежнему не хожу по туннелям и не люблю маленькие помещения и лифты,

– поделился режиссер.

Не обошел Вуди Аллен и вопросов про идиллию в отношениях. Его брак с Сун-И Превин очень прочный, несмотря на резонансные скандалы вокруг режиссера. 84-летний Вуди Аллен рассказал, что с женой имеет разные взгляды на досуг, однако умеет с ней найти компромиссы. А вот насчет отцовства, Сун-И Превин полностью поддерживает своего мужа и дает дочерям все для развития. Сейчас 21-летняя Беше и 20-летняя Манге учатся в колледжах, от чего не сдерживает восторга их звездный отец.

Что известно о мемуарах Вуди Аллена

Недавно режиссер таки опубликовал знаменитые мемуары. Книгу несколько раз откладывали издатели, которые были не готовы показывать ее миру. Однако из-за ряда скандалов издание таки пошло в печать.

В мемуарах Вуди Аллен рассказал о своем романе с Сун-И Превин и объяснил читателям, что влюбился. Не забыл он упомянуть и отношения с Мией Фэрроу, которая после развода воспитывала трех их усыновленных детей. Все дети выступили против своего звездного отца, кроме Мозеса. Парень уверен, что его сестра Дилан солгала о сексуальных домогательствах в семье и просто хотела отомстить Вуди Аллену за его измену. В интервью режиссер не скрывал, что он старается не обращать внимание на все обвинения в его адрес.

"Разумеется, я знаю, что является предметом сплетен и скандалов, но я не позволяю им меня беспокоить. Я живу своей жизнью. Это было ложное обвинение, из которого таблоиды сделали большую драму", – добавил он.