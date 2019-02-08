Вы придушили мое творчество, – Ариана Гранде прокомментировала свое бойкотирование Грэмми-2019

Одна из самых известных певиц Ариана Гранде решила отказаться от участия в Грэмми-2019. Звезда решила прокомментировать и назвать причину, однако выбрала для этого довольно острую форму.

До грандиозной церемонии награждения лучших артистов остались считанные дни, однако Грэмми-2019 обрастает немалым скандалом. На днях стало известно, что одна из самых популярных певиц мира Ариана Гранде отказалась от участия в шоу. При этом имя звезды есть у нескольких номинациях, поэтому у нее большие шансы получить статуэтку.

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В комментарии журналистам Associated Press продюсер премии Кен Эрлих заявил, что артистка отказалась от Грэмми-2019 из-за нехватки времени. По его словам, Ариана Гранде "чувствовала, что было слишком поздно сделать что-нибудь". На такой комментарий резко отреагировала сама поп-певица, которая заявила, что может подготовить выступление всего за ночь, однако организаторы шоу "придушили" ее творчество.

Я держала рот на замке, но теперь вы лжете обо мне. Я могу спланировать выступление всего за ночь, и вы знаете это, Кен. Это было, когда мое творчество и самовыражение были придушены вами, поэтому я решила не приходить. Надеюсь, что шоу будет именно таким, каким вы хотите и даже большим, – заявила Ариана Гранде.

Звезда добавила, что предложила организаторам Грэмми-2019 несколько песен из своего репертуара, главная из которых – 7 Rings из последнего альбома. Но именно эту знаковую для Арианы композицию запретили петь во время грандиозного шоу. Из-за этого своенравная артистка заявила, что не придет на церемонию награждения.

"Я предложила три разные песни. Это искусство и честность. Не политика. Не услуга и не игра. А для всех вас это просто игра... И мне жаль, потому что это не то, что значит музыка для меня", – добавила Ариана Гранде.