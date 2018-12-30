Вы увидите меня в роли танцовщицы, – Надежда Мейхер заинтриговала сообщением в сети

Экс-солистка группы "ВИА Гра" и дизайнер Надежда Мейхер сделала неожиданное заявление в сети. Звезда призналась, что в 2019 году ее поклонники смогут увидеть, как она танцует.

Надежда Мейхер вспомнила, как начинался ее творческий путь. По словам певицы, впервые на сцену она выходила с народными танцами. Тогда еще юная студентка и не подозревала, что станет известной певицей.

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"Впервые во Франции я побывала в возрасте 16 лет. Тогда училась в педагогическом училище

Хмельницкого. И не потому, что мечтала стать учителем, а потому, что меня пригласили танцевать в коллектив народных танцев "Василечки", – рассказала Надежда Мейхер.

Талант артистки разглядел хореограф Олег Попик, который пригласил будущую звезду в свой коллектив. Именно поэтому после окончания 9 класса Надежда Мейхер не поступила на учебу в Тернополь, как ей советовала мама, а выбрала училище и покоряла сцену народными танцами.

Я рвалась на сцену. И вот у меня появился шанс и учиться, и танцевать в коллективе, который к тому же каждый год ездил во Францию ​​на гастроли. Однажды мне удалось поехать на гастроли. Спустя годы Франция, французский шансон сыграют в моей жизни важную роль,

– добавила Надежда Мейхер.

Экс-певица не только поделилась воспоминаниями, но и заинтриговала планами на будущее. Надежда Мейхер призналась, что вскоре она сможет вновь выйти на сцену с народными танцами и вспомнить свои студенческие годы.

"В Новом 2019 году вы увидите меня в роли танцовщицы украинских любимых танцев, а я окунусь в приятную ностальгию тех времен, когда сцена и танец, зритель, были приоритетами в моей жизни", – заявила Надежда Мейхер.