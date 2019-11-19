Выглядит блестяще: 54-летняя Элизабет Херли пришла на вечеринку в роскошном золотом платье

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Элизабет Херли / gettyimages.com

Британская актриса Элизабет Херли каждым своим выходом доказывает, что для женщины возраст – это лишь цифра, которая никоим образом не влияет на красоту и любовь к жизни.

В понедельник, 18 ноября, Элизабет Херли стала гостьей гала-приема в честь американского миллиардера Леонарда Лаудера в Линкольн-центре в Нью-Йорке. Для выхода на дорожку британка надела роскошное золотое платье, которое сверкало золотыми пайетками и бисером.

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Образ знаменитости дополнили золотые босоножки на высоком каблуке и черный клатч. Стилисты сделали британке объемную голливудскую укладку волнами и насыщенный макияж с акцентом на глазах.

Герли также разместила снимки на своей странице в инстаграме, где призналась, что Лаудер был для нее как отец. Добавим, 23 года назад Элизабет потеряла своего биологического отца.

Леонард – это один из моих любимых людей на планете. Он дал мне шанс 25 лет назад, когда я была актрисой в трудном состоянии, которая никогда в жизни не имела опыт в моделинге, и он дал мне лучшую работу в мире,
– написала британка.

Елізабет Герлі
Элизабет Херли / Getty Images

Елізабет Герлі Элизабет Херли / Getty Images

Элизабет Херли не впервые одевается в голливудском стиле. К примеру, 12 января британка во время посещения светского мероприятия в Марракеше примеряла блестящее платье, расшитое пайетками, в вишневом цвете.

Елізабет Герлі Элизабет Херли / Getty Images

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Великобритания Голливуд LifeStyle
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