Выглядят блестяще: Кайли Дженнер с дочерью одели похожие наряды

32 Читати новину українською
Кайли Дженнер с дочерью Сторми
Кайли Дженнер с дочерью Сторми / Instagram / @kyliejenner

В этом году блестящую одежду с пайетками и стразами примерила чуть ли не каждая знаменитость. Популярная звезда социальных сетей 21-летняя Кайли Дженнер с дочерью Сторми пришли в таких же образах на рождественский вечер Ким Кардашян и Канье Веста.

Новые снимки Кайли опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: Расизм, плагиат и обиды: какие скандалы стали резонансными в модной индустрии мира и Украины

Для выхода молодая мамочка одела белоснежное длинное платье с металлическими мелкими вставками и с разрезом для ноги. Для 11-месячной Сторми Кайли выбрала костюм из похожей ткани и белые кроссовки. Так девочка напоминает мини-копию звездной мамы.

В подписи к снимку звезда реалити-шоу поздравила поклонников с Рождеством.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

 

Также на праздники Кайли Дженнер подарила своей дочери игрушечные автомобили Ferrari и Lamborghini, один из которых украшен логотипами Louis Vuitton.


Подарок Кайли Дженнер на Рождество для дочери

Теги: LifeStyle Звездные мамы Дети и несовершеннолетние Мода Стиль и мода Кайли Дженнер
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
сегодня 17:00 Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
Олена Булан 32430
Не только Джон Сноу: в каких фильмах сыграл актер Кит Харингтон
сегодня 15:55 Не только Джон Сноу: в каких фильмах сыграл актер Кит Харингтон
43
Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
сегодня 13:08 Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
38865
Расизм, плагиат и оскорбления: резонансные скандалы в модной индустрии мира и Украины
сегодня 11:00 Расизм, плагиат и оскорбления: резонансные скандалы в модной индустрии мира и Украины
Анастасія Манюхіна 191
Самые курьезные модные провалы 2018 года, от которых невозможно удержать смех
25 декабря 18:00 Самые курьезные модные провалы 2018 года, от которых невозможно удержать смех
Юлія Михайлова 967
Санта-Клаус – супергерой из комиксов и другие "клоны" Святого Николая
25 декабря 13:00 Санта-Клаус – супергерой из комиксов и другие "клоны" Святого Николая
Олесь Друкач 75
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук