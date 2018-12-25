Выглядят блестяще: Кайли Дженнер с дочерью одели похожие наряды

В этом году блестящую одежду с пайетками и стразами примерила чуть ли не каждая знаменитость. Популярная звезда социальных сетей 21-летняя Кайли Дженнер с дочерью Сторми пришли в таких же образах на рождественский вечер Ким Кардашян и Канье Веста.

Новые снимки Кайли опубликовала на своей странице в Instagram.

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Для выхода молодая мамочка одела белоснежное длинное платье с металлическими мелкими вставками и с разрезом для ноги. Для 11-месячной Сторми Кайли выбрала костюм из похожей ткани и белые кроссовки. Так девочка напоминает мини-копию звездной мамы.

В подписи к снимку звезда реалити-шоу поздравила поклонников с Рождеством.

Также на праздники Кайли Дженнер подарила своей дочери игрушечные автомобили Ferrari и Lamborghini, один из которых украшен логотипами Louis Vuitton.



Подарок Кайли Дженнер на Рождество для дочери