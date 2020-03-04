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Выход Кейт Миддлтон: второй день визита герцогов Кембриджских в Ирландию

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Вчера, 3 марта, королевская чета прилетели в Дублин в рамках трехдневной рабочей поездки. Кейт Миддлтон успела продемонстрировать бесспорный стиль двумя образами в изумрудных тонах. На этот раз герцогиня сделала ставку на классику, соединив белый со сдержанным черным.

Визит герцогов Кембриджских в Ирландию начался с официальной встречи с президентом и первой леди. Они посетили резиденцию Майкла Хиггинса и Сабины Койн в Дублине и устроили своеобразную экскурсию по Саду Памяти. Вечер завершили в музее пива Гиннес, где они попробовали традиционный ирландский напиток.

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Сегодня, 4 марта, Кейт Миддлтон и принц Уильям имели значительно более насыщенный день для важных встреч. Вместе они уже успели наведаться в Национальный центр психического здоровья молодежи в Ирландии. После общения с молодежью они отправились к жилому дому в графстве Килдаре, который находится под опекой благотворительной организации Extern.

Далее герцоги наведаются к одной из ферм в графстве Мит, чтобы узнать больше о сельском хозяйстве и земледелие страны. Впоследствии у пары запланирован официальный прием в Дублине, который устраивает Саймон Ковни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений HELLO! Magazine (@hellomag)

Стоит отметить, что Кейт Миддлтон выбрала более комфортный образ из своего гардероба. На ней было кремовое пальто марки Reis, в котором она уже появлялась публично 13 лет назад. Герцогиня соединила его с черными замшевыми ботинками на невысоких каблуках, обтягивающими джинсами и черной шелковой рубашкой в белый горошек. Не изменяет Кейт и традиционному легкому макияжу и укладке, а изумрудный цвет остался в ее аутфите только среди украшений – роскошное кольцо с бриллиантом.

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Кейт Миддлтон совершила выход в Ирландии / Getty Images

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Королівська сім'я Кейт Миддлтон Стиль и мода
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