Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине

В 2020 году Украину ожидает немало выходных и праздничных дней. В течение года у нас будет 12 официальных выходных дней. Отметим, что если праздник придется на субботу или воскресенье, то у нас будет дополнительный выходной. В какие дни мы будем отдыхать – читайте в статье.

Календарь праздников в 2020 году предусматривает 12 официальных выходных:

1 января – Новый год (среда)

6 января – Сочельник (понедельник)

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7 января – православное Рождество Христово (вторник)

8 марта – Международный женский день (воскресенье)

19 апреля – Пасха (воскресенье)

1 мая – Международный день труда (пятница)

9 мая – День Победы (суббота)

16 июня – День Святой Троицы (вторник)

28 июня – День Конституции Украины (воскресенье)

24 августа – День независимости Украины (понедельник)

14 октября – День защитника Украины (среда)

25 декабря – католическое Рождество Христово (пятница)



Календарь выходных дней на 2020 год

Выходные в января 2020 года

В первый месяц нового года будет 3 официальных выходных дня – 1 января (Новый год), 6 января (Сочельник), 7 января (Рождество Христово).

Выходные в марте 2020 года

В 2020 году Международный женский день, который отмечается 8 марта, приходится на воскресенье. Поэтому праздничный день переносится на понедельник. Таким образом, у нас будет 3 выходных дня подряд.

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Выходные в апреле 2020 года

Пасху в 2020 году будем праздновать в воскресенье, 19 апреля. Поэтому будем иметь в понедельник еще один дополнительный выходной день.

Выходные в мае 2020 года

В мае будем иметь три выходных дня подряд, поскольку День международной солидарности трудящихся, который мы празднуем 1 мая, приходится на пятницу. День Победы приходится на субботу, поэтому дополнительный выходной будем иметь в понедельник.

Выходные в июне 2020 года

В июне имеем 2 праздника: 16 июня празднуем День Святой Троицы, а 28 июня – День Конституции Украины. Выходной день среди недели иметь 16 июня, поскольку День Святой Троицы приходится на вторник. День Конституции Украины приходится на воскресенье, поэтому выходной день перенесут на понедельник, 29 июня.

Выходные в августе 2020 года

24 августа украинцы будут отмечать День независимости Украины, который приходится на понедельник, поэтому у нас после выходных дней будет еще один дополнительный день на отдых.

Выходные в октябре 2020 года

День защитника Украины приходится на среду, поэтому будем иметь дополнительный выходной день посреди недели.

Выходные в декабре 2020 года

Католическое Рождество в 2020 году приходится на пятницу. А уже через неделю, 1 января, будем праздновать Новый год.