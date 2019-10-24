Выходные в ноябре: сколько дней мы будем отдыхать в последний месяц осени
Ноябрь – последний месяц осени. В этот месяц украинцы отмечают ряд праздников. Среди них – начало рождественского поста, школьные каникулы, день студента, черная пятница и именины. А сколько у нас будет выходных в ноябре – читайте дальше.
Украинцы в последний месяц осени будут работать без дополнительных выходных. Традиционно мы получим выходные в субботу и воскресенье, соответственно в ноябре на отдых у нас будет 9 дней. В последний месяц осени нас ждет 21 рабочий день.
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Осенние каникулы у школьников начнутся 28 октября и продлятся до 3 ноября включительно. Рождественский пост начнется традиционно 28 ноября. Продлится он 40 дней, а завершится накануне Рождества Христова – 6 января 2020.
Праздники в ноябре
1 ноября – День вегана. День всех святых у католиков;
2 ноября – День мужчин;
3 ноября – День работника социальной сферы;
4 ноября – День железнодорожника;
5 ноября – Всемирный день распространения информации о проблеме цунами;
6 ноября – День освобождения Киева;
7 ноября – Святых мучеников Маркиана и Мартирия;
8 ноября – День святого Дмитрия Солунского;
9 ноября – День украинской письменности и языка. День работников культуры и мастеров народного искусства. День книги рекордов Гиннеса;
10 ноября – Всемирный день молодежи. Всемирный день науки. Международный день бухгалтерии;
11 ноября – Всемирный день шопинга. Международный день энергосбережения. День памяти погибших в Первой мировой войне;
12 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией;
13 ноября – Всемирный день доброты. Международный день слепых;
14 ноября – Всемирный день борьбы пpотив диабета. Международный день логопеда;
15 ноября – День вторичной переработки и ресайклинга;
16 ноября – День работников радио, телевидения и связи. Международный день терпимости. Всемирный день пуговиц;
17 ноября – День студента. Всемирный день борьбы против ХОБЛ;
18 ноября – Святых мучеников Галактиона и Епистимии;
19 ноября – День стеклопроизводителя. Всемирный день туалета;
20 ноября – Всемирный день памяти жертв ДТП. Всемирный день ребенка;
21 ноября – Всемирный день телевидения. Всемирный день приветствий. День десантно-штурмовых войск. День Достоинства и Свободы. Международный день отказа от курения. Международный день философии;
22 ноября – День сыновей. День без покупок. Черная пятница (Black Friday)
23 ноября – День акварели. Дeнь памяти жертв голодоморов;
24 ноября – День моржа;
25 ноября – Международный день борьбы зa ликвидацию насилия в отношении женщин;
26 ноября – Всемирный день информации;
27 ноября – Святого апостола Филиппа;
28 ноя – Всемирный день сочувствия. День благодарения. Начало Рождественского поста;
29 ноября – Святого апостола и евангелиста Матфея;
30 ноября – День секса. День домашних животных. Международный день защиты информации. Святого Григория чудотворца.
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