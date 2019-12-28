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Взрослые дочери Билла Гейтса поразили идеальными фигурами в купальниках: фото

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Дочери Билла Гейтса и его жена Мелинда / Instagram / @jenniferkgates

Семейство самого богатого человека мира Билла Гейтса отпраздновало Рождество на отдыхе в мексиканском курортном городе Кабо-Сан-Лукас.

Об этом сообщили дочери Билла Гейтса на своих страницах в инстаграме. Как известно, у основателя Microsoft и его жены Мелинды есть трое детей – 17-летняя Фиби, 23-летняя Дженнифер и 20-летний Рори.

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Так, на опубликованной фотографии Дженнифер в красном купальнике позирует на яхте вместе с сестрой Фиби, которая одета в бикини персикового цвета, и их мамой Мелиндой. Легендарного отца девушек на фото нет. Автором фото стал возлюбленный Джен египтянин Наиль Нассар.

"Люблю своих девочек очень сильно", – добавила в подписи старшая дочь Билла Гейтса.

Дженнифер, Фиби и Мелинда Гейтс / Instagram / @jenniferkgates


Дженнифер и Фиби Гейтс / Instagram / @moonstarsandshine

Накануне Мелинда Гейтс посвятила публикацию на своей странице в Инстаграме рождественским традициям, которые они с Биллом пытались сохранить для собственной семьи.

"Рождество всегда было моим самым любимым праздником в году. Это мое абсолютное любимое время года – это было всегда. В течение многих лет мы с Биллом пытались сохранить традиции, с которыми мы выросли, для своей собственной семьи. Одна из них – это то, что мы называем "закрытие дверей на Рождество". Как только у детей каникулы, мы проводим время с семьей. Чем старше и занятее наши дети, тем особеннее становится это время", – написала жена Билла Гейтса.

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Билл Гейтс
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