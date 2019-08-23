Взрывное комбо на пороге осени: модели Ирина Шейк и Джиджи Хадид снялись в рекламе для Burberry

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Джиджи Хадид и Ирина Шейк
Джиджи Хадид и Ирина Шейк / Коллаж: LifeStyle 24

Поскольку лето уже почти закрыло за собой дверь, дизайнеры, не теряя времени, начинают воплощать свои творческие идеи в новых коллекциях сезона осень-зима 2019. Так, в свежей рекламной кампании британского бренда Burberry снялись одни из самых популярных моделей современности – 33-летняя Ирина Шейк и 24-летняя Джиджи Хадид.

Эффектные ролики, снимки и кадры из бэкстейджа заполонили сеть, появившись на официальной странице бренда Burberry в Instagram.

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Звездами кампейна, снятого для коллекции осень-зима 2019, стали 33-летняя российская модель Ирина Шейк, которая, к слову, является одной из любимых моделей дизайнера марки Риккардо Тиши, а также 24-летняя Джиджи Хадид.

Над рекламной съемкой, которая проходила на берегу океана, работали два знаменитых профессионала своего дела: фэшн-фотограф и клип-мейкер Ник Найт, а также графический дизайнер Данко Штайнер.

В новой коллекции Риккардо Тиши представил до сих пор популярны бежевые тренчи, брючные костюмы, облегающие пиджаки, а также изящные платья, которые Ирина Шейк и Джиджи Хадид идеально презентовали.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Burberry (@burberry)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

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Теги: LifeStyle Джиджи Хадид Ирина Шейк Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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