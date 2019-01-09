Winter Romantik Fest 2019: как украинские звезды готовили кутью из разных регионов – фотообзор

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Winter Romantik Fest 2019
Winter Romantik Fest 2019 / Фото: Ростислав Рипка

В Яремче уже в шестой раз прошел фестиваль Winter Romantik Fest, на который приезжают украинские знаменитости, чтобы отпраздновать Сочельник и Рождество по настоящим украинским традициям.

Да, на рождественские праздники в отеле Romantik Spa Hotel приехали актриса Ольга Сумская с мужем, актером Виталием Борисюком, певица Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян, телеведущие Руслан Сеничкин и Людмила Барбир и другие знаменитости, которые готовили кутью по рецептам разных регионов Украины, пели колядки и рассказывали собственные семейные традиции во время празднования Рождества.

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Популярная актриса Ольга Сумская отвечала за кутью Центральной Украины (Приднепровья). К слову, ранее звезда рассказала журналистам LifeStyle 24 все свои секреты приготовления этого блюда. Следовательно, ее кутья, которую Олю научила готовить еще бабушка в детстве, вышла богатой, вкусной и разноцветной.

В каждом регионе страны рецепты приготовления кутьи отличаются. Более того, каждая семья имеет свой рецепт! Все мы разные, но есть одни традиции, потому что все мы украинцы. Множество людей, которые приезжают к нам на фестиваль, не готовили дома кутью, а сейчас готовят, потом рассказывают об этом друзьям. Таким образом наши культурные достижения популяризируются, их география растет,
– рассказал основатель фестиваля Иван Гаврон.


Виталий Борисюк и Ольга Сумская / Фото: Ростислав Рипка

Кутью по рецептам Карпатского региона готовила ведущая "Завтрака с 1+1" Людмила Барбир. Ее блюдо кроме базовых ингредиентов содержало много лесных ягод – землянику, чернику, ежевику и малину, потому главный атрибут Рождества был с характерной кислинкой. Коллега Людмилы по "Завтраку с 1+1" Руслан Сеничкин из Днепра готовил кутью по рецептам Юга Украины. Его кутья традиционно основывалась на пшенице, меде и маке, но содержала еще миндаль и шоколад.

Певица Наталья Бучинская, которая родилась в Тернополе, готовила кутью по рецептам Подолья. Так, ее кутья содержала много меда, мака и халвы. Она отмечает, что одним из ее секретов является хорошо перетертый мак.

"Перетирать мак нужно обязательно в макогоне. Тереть с добавлением меда пока не появится молочко», – поделилась Наталья.


Людмила Барбир, Наталья Бучинская и Руслан Сеничкин / Фото: Ростислав Рипка

За Слобожанщину отвечала телеведущая Таня Гончарова. Женщина родом из Луганска и хорошо разбирается в кухне восточного региона. Ее кутья была на пшене и содержала только мак и орехи.


Татьяна Гончарова / Фото: Ростислав Рипка

Кутья из Полесья, которую вместе с командой гостей фестиваля готовил основатель мероприятия Иван Гаврон, была богатой на орехи – лесные и грецкие.


Звезды приготовили кутью разных регионов / Фото: Ростислав Рипка

Кроме того, на фестивале организовали аукцион "Спасем сокровища вместе" для сохранения сокровищ Ивано-Франковского музея. Поэтому, продано четыре копии икон XVIII века, средства из которых пойдут на реставрацию других ценностей.


Аукцион "Спасем сокровища вместе" / Фото: Ростислав Рипка

Празднование Рождества запомнилось выступлениями украинских певцов – Натальи Бучинской, Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна, танцами аркан и конкурсом на лучшую вышиванку.


Выступление Натальи Бучинской / Фото: Ростислав Рипка


Танец аркан / Фото: Ростислав Рипка

Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости Украины Публикации Традиции Рождество
Источник: 24 канал
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