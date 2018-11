Музыкальное талант-шоу "Х-фактор" 9 сезон завершило поиски лучших голосов страны. 10 ноября состоялся первый день тренировочного лагеря, а 17 ноября – последний день в лагере. Участники изо всех сил старались доказать, что они достойны выступать в прямых эфирах в команде одного из звездных судей.

Судейская четверка, которая оценивала участников "Х-фактор" 9 сезон, – Настя Каменских, Олег Винник, Дмитрий Шуров (PIANOБОЙ) и Андрей Данилко, отобрали лучших участников в тренировочном лагере шоу.

Члены жюри оставили в проекте лишь 13 участников, которые через неделю будут выступать в первом прямом эфире. Каждый из членов жюри должен был выбрать троих участников, которые будут соревноваться в соответствующих категориях. Категории участников делится на такие группы:

– "Группы" – Настя Каменских

– "Парни" – Андрей Данилко

– "Девушки" – Олег Винник

– "Старше 30" – Дмитрий Шуров



Судья шоу "Х-фактор" Настя Каменских

Настя Каменских в категорию "Группы" выбрала ребят из группы "ZBSband". Они исполнили трогательную песню Сергея Бабкина "Не йди". Потом вышли на сцену ребята из группы "Duke Time". Они спели песню группы "Maroon 5" – "This Love". И последними певица выбрала группу "Jazzforacat". Ребята спели авторскую песню "Розкидані речі".



Судья шоу "Х-фактор" Андрей Данилко

Андрей Данилко в категорию "Парни" ушоу "Х-фактор" выбрал Александра Илюху. Участник группы "Magna" исполнил песню "Scorpions" – "Holiday". После этого Данилко выбрал Ивана Ищенко. Парень лихо спел авторскую песню "Альпинист". Потом вышел на сцену Петр Герасимов. Участник спел песню Юрия Богатикова – "Кохана". Последним вышел на сцену 16-летний Дмитрий Волканов. Парень зажег зал песней Юрия Шатунова – "Седая ночь".



Судья шоу "Х-фактор" Олег Винник

Олег Винник в категорию "Девушки" выбрал Полину Полинейчик. Девушка спела авторскую песню "Я пойму". Потом вышла Ольга Жмурин, которая до того выступала в составе группы "Square Universe". Она спела песню Тины Кароль – "Ніченька". После этого на сцену вышла последняя из этой категории девушка Маргарита Двойненко. Она спела песню Beyonce – "Listen".



Судья шоу "Х-фактор" Дмитрий Шуров

Дмитрий Шуров в категорию "Старше 30" выбрал Ольгу Цепкало. Женщина спела песню "Dido" – "White flag". Следующим Шуров выбрал Александра Рябенко, исполнившего песню Макса Барских - "Туманы". Последним из категории "Старше 30" вышел на сцену Марк Савин. Мужчина спел песню группы "The Weeknd" – "Can't Feel My Face".

Х-Фактор Это музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний. 1 сентября 2018 года в Украине стартовал 9 сезон шоу "Х-фактор".