Х-фактор 9 сезон: список участников, попавших в прямые эфиры

53 Читати новину українською
Х-фактор 9 сезон: кто попал в прямые эфиры
Х-фактор 9 сезон: кто попал в прямые эфиры

Музыкальное талант-шоу "Х-фактор" 9 сезон завершило поиски лучших голосов страны. 10 ноября состоялся первый день тренировочного лагеря, а 17 ноября – последний день в лагере. Участники изо всех сил старались доказать, что они достойны выступать в прямых эфирах в команде одного из звездных судей.

Судейская четверка, которая оценивала участников "Х-фактор" 9 сезон, – Настя Каменских, Олег Винник, Дмитрий Шуров (PIANOБОЙ) и Андрей Данилко, отобрали лучших участников в тренировочном лагере шоу.

Читайте также: Х-фактор 9 сезон 12 выпуск: чем удивил последний день в лагере и кто попал в прямые эфиры

Члены жюри оставили в проекте лишь 13 участников, которые через неделю будут выступать в первом прямом эфире. Каждый из членов жюри должен был выбрать троих участников, которые будут соревноваться в соответствующих категориях. Категории участников делится на такие группы:

– "Группы" – Настя Каменских

– "Парни" – Андрей Данилко

– "Девушки" – Олег Винник

– "Старше 30" – Дмитрий Шуров

х фактор
Судья шоу "Х-фактор" Настя Каменских

Настя Каменских в категорию "Группы" выбрала ребят из группы "ZBSband". Они исполнили трогательную песню Сергея Бабкина "Не йди". Потом вышли на сцену ребята из группы "Duke Time". Они спели песню группы "Maroon 5" – "This Love". И последними певица выбрала группу "Jazzforacat". Ребята спели авторскую песню "Розкидані речі".

х фактор данилко
Судья шоу "Х-фактор" Андрей Данилко

Андрей Данилко в категорию "Парни" ушоу "Х-фактор" выбрал Александра Илюху. Участник группы "Magna" исполнил песню "Scorpions" – "Holiday". После этого Данилко выбрал Ивана Ищенко. Парень лихо спел авторскую песню "Альпинист". Потом вышел на сцену Петр Герасимов. Участник спел песню Юрия Богатикова – "Кохана". Последним вышел на сцену 16-летний Дмитрий Волканов. Парень зажег зал песней Юрия Шатунова – "Седая ночь".

х фактор олег винник
Судья шоу "Х-фактор" Олег Винник

Олег Винник в категорию "Девушки" выбрал Полину Полинейчик. Девушка спела авторскую песню "Я пойму". Потом вышла Ольга Жмурин, которая до того выступала в составе группы "Square Universe". Она спела песню Тины Кароль – "Ніченька". После этого на сцену вышла последняя из этой категории девушка Маргарита Двойненко. Она спела песню Beyonce – "Listen".

х фактор дмитро шуров
Судья шоу "Х-фактор" Дмитрий Шуров

Дмитрий Шуров в категорию "Старше 30" выбрал Ольгу Цепкало. Женщина спела песню "Dido" – "White flag". Следующим Шуров выбрал Александра Рябенко, исполнившего песню Макса Барских - "Туманы". Последним из категории "Старше 30" вышел на сцену Марк Савин. Мужчина спел песню группы "The Weeknd" – "Can't Feel My Face".

Х-Фактор Это музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний. 1 сентября 2018 года в Украине стартовал 9 сезон шоу "Х-фактор".

Теги: LifeStyle
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
18 ноября 15:01 Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
1947
Мартину Скорсезе – 76: лучшие фильмы выдающегося кинорежиссера
17 ноября 18:55 Мартину Скорсезе – 76: лучшие фильмы выдающегося кинорежиссера
Анастасія Ковач-Петрушенко 946
Рэйчел Мак-Адамс – 40! 4 лайфхака красоты от голливудской актрисы
17 ноября 10:05 Рэйчел Мак-Адамс – 40! 4 лайфхака красоты от голливудской актрисы
Юлія Девда 511
Умерла модель Ким Портер: какими были последние сообщения экс-девушка рэпера Diddy
16 ноября 15:59 Умерла модель Ким Портер: какими были последние сообщения экс-девушка рэпера Diddy
1872
Winter is coming: как подготовиться к горнолыжному сезону еще осенью
16 ноября 11:00 Winter is coming: как подготовиться к горнолыжному сезону еще осенью
155
Черная пятница: 5 советов для удачных покупок
15 ноября 12:00 Черная пятница: 5 советов для удачных покупок
Яніна Ткачук 1691
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук