Х-фактор 10 сезон 8 выпуск: кому удалось удивить судей на последнем кастинге

В эту субботу на телеканале СТБ вышел заключительный кастинг популярного певческого шоу "Х-фактор". Судьи отобрали самых талантливых и харизматичных участников, которые в дальнейшем продолжат бороться в тренировочном лагере и только после этого часть из них попадет на прямые эфиры. Поэтому, чем удивляли участники в последнем восьмом выпуске – смотрите в материале LifeStyle 24.

Грандиозное шоу "Х-фактор" 26 октября завершило проводить кастинги участников. Звездные тренеры – известная певица Настя Каменских, продюсер Игорь Кондратюк, эпатажная артистка Оля Полякова и популярный певец Дмитрий Шуров – нашли людей, в которых прячется "х-фактор".

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Первой на сцену вышла группа "Ромакс", которые уже приходили на шоу "Х-фактора" в прошлом сезоне в составе другой группы. На этот раз ребята показали веселое выступление благодаря песне Дзидзьо "Сара". Танцевала под песню даже Оля Полякова, ведь группе удалось зарядить зал позитивной атмосферой.

Члены жюри отметили, что это было очень энергично, но не всем этого хватило. Поэтому в результате ребята получили три "да" и одно "нет" от Дмитрия Шурова. Группа "Ромакс" прошла в тренировочный лагерь.

Х-фактор 10 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: выступление группы "Ромакс"

Следующим удивить судей пытался Назар Корняк из Франковской области. Парень рассказал, что давно мечтал выступить на сцене "Х-фактора". Назар очень оригинально и круто спел песню Alessandro Safina – "Luna Tu". Зрители аплодировали стоя, а члены жюри тоже встали в конце выступления и были просто в восторге.

Оля Полякова призналась, что у нее впервые на шоу "пробежали мурашки". Судьи отдали ему четыре "да", поэтому Назар прошел в следующий этап.

Х-фактор 10 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: выступление Назара Корняка

После этого на сцену вышла красивая девушка Мария Москвитина из Днепропетровской области. Она является бэк-вокалисткой Натальи Могилевской. Мария спела песню Николая Носкова – "Ты просто поверь". Члены жюри сказали, что девушка классно исполнила песню, поэтому отдали ей четыре "да" и пропустили дальше.

Х-фактор 10 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: выступление Марии Москвитиной

Потом попасть в шоу попытался Евгений Стеценко из Львова. Парень рассказал, что работает строителем, но хочет петь. На сцене шоу он трогательно исполнил песню группы "Океан Эльзы" – "На небі".

Судьи ответили, что это было интересно, круто и не скопировано с известной группы. Однако они отдали ему только два "да", а Игорь Кондратюк и Настя Каменских сказали "нет", Евгений не прошел в следующий этап.

Х-фактор 10 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: выступление Евгения Стеценко

Шестой выступила искренняя девушка Анна из Киева, дочь оперной певицы Людмилы Монастырской. Участница откровенно рассказала, что ей не хватает внимания матери и считает себя "пустым местом". Девушка сыграла на фортепиано и спела необычную авторскую песню.

Члены жюри прокомментировали, что им не хватило таланта у Анны, поэтому отдали ей "нет", только Дмитрий Шуров поддержал девушку и сказал "да".

Х-фактор 10 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: выступление Анны Монастырской

Следующей пришла на шоу Марина Одольская, которая была популярной в 90-е годы, а знали ее из "Территории А". Девушка ушла со сцены из-за беременности и позже стала бэк-вокалисткой Таисии Повалий. Сегодня участница "Х-фактора" трогательно спела авторскую песню "Тримай мене".

Судьи сказали, что она действительно стоит того, чтобы быть в шоу. Но они отдали ей три "да", а Дмитрий Шуров сказал "нет", но судьи таки пропустили в тренировочный лагерь.

Х-фактор 10 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: выступление Марины Одольской

Далее вышла харизматичная группа "Season band". Они исполнили популярную песню Jerry Heil "Охрана атмена", но с собственной аранжировкой. Судьи сказали, что песня недоработана, но они оригинальные и интересные, однако мнения членов жюри разделились: они отдали группе два "да" и два "нет".

Х-фактор 10 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: выступление группы "Season band"

После этого на сцену шоу вышла симпатичная девушка Shain Lee. Участница эффектно спела собственную песню "Under skin", которой удивила судей. Они сказали, что это было интересно и отдали девушке четыре "да", она прошла в следующий тур.

Х-фактор 10 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: выступление Shain Lee

Десятым выступил 14-летний Егор Усачев. Парень необычно и харизматично спел песню группы "The Hardkiss" – "Корабли". Члены жюри отметили, что Егор проникновенно выступил, но ему еще рано идти дальше. Поэтому они отдали ему только два "да" и два "нет". Участник не прошел в тренировочный лагерь.

Х-фактор 10 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: выступление Егора Усачева

Следующей вышла на сцену шоу "Х-фактор" неординарная Полина Кьюзи, которая живет в Ливане. Девушка фантастически исполнила хип-хоп. Судьи сказали, что это было очень гармонично и энергично, поэтому девушка получила от них три "да", свое "нет" отдал лишь Игорь Кондратюк. Полина прошла дальше.

Х-фактор 10 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: выступление Полины Кьюзи

Затем выступил Валентин Науменко, который работает концертным директором Оли Поляковой. Он трогательно исполнил любимую песню Поляковой "Пить с ней вино".

Зрители аплодировали стоя, а судьи сказали, что выступление было невероятным. Мужчина получил от них три "да" и одно "нет" от Дмитрия Шурова. Валентин прошел в следующий этап отбора.

Х-фактор 10 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: выступление Валентина Науменко

Далее вышла на сцену милая 17-летняя Анастасия Маркив, которая поделилась собственными секретами счастливой жизни. Участница шоу "Х-фактор" искренне и трогательно спела песню "Під хмаринкою".

Весь зал аплодировал стоя, а члены жюри заявили, что она словно нимфа и в девушке есть что-то особенное. Анастасия получила от них четыре "да" и прошла в тренировочный лагерь.

Х-фактор 10 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: выступление Анастасии Маркив

Четырнадцатым пришел на "Х-фактор" Артем Топал, который участвовал в шоу в прошлом году. Парень сыграл на гитаре и интересно исполнил песню группы "Gorillaz" – "Feel Good". Судьи сказали, что это было классно и отдали ему три "да", только Оля Полякова сказала "нет". Артем прошел дальше.

Х-фактор 10 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: выступление Артема Топала

Следующей выступила 18-летняя Злата Май, которая поделилась личной историей из жизни. Девушка своеобразно исполнила собственную песню, которой зацепила жюри.

Судьи сказали, что им чего-то не хватило, поэтому их мнения разделились. В результате девушка получила от них два "да" и два "нет", однако она не разочаровалась.

Х-фактор 10 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: выступление Златы Май

После этого на сцену вышла неординарная группа "Хмарно з проясненням". Ребята решили поразить авторской песней "Чого ти мовчиш".

Судьи ответили им, что они играют довольно интересную музыку и это круто. Поэтому группа получила от членов жюри три "да", только Настя Каменских сказала "нет".

Х-фактор 10 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: выступление группы "Хмарно з проясненням"

Далее выступил милый парень Эрнест Гогий, который рассказал школьные истории из жизни. Участник исполнил на шоу "Х-фактор" песню артиста Justin Bieber – "Life Is Worth Living", которой сумел очаровать членов жюри.

Судьи отметили, что парень имеет талант и невероятный голос. Эрнест получит от них четыре "да" и прошел в следующий этап.

Х-фактор 10 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: выступление Эрнеста Гогия

Последней вышла на сцену 23-летняя Аня Ва из Киева, которая уже была в шоу-бизнесе. Участница трогательно спела авторскую песню "Flying away", которой заполонила сердца судей и зрителей.

Члены жюри ответили, что это было очень современно и красиво. Аня получила три "да" и одно "нет" от Игоря Кондратюка и прошла в тренировочный лагерь.

Х-фактор 10 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: выступление Ани Ва

После этого неожиданно решил выступить еще один участник, который пробовал себя в первом сезоне "Х-фактора" 10 лет назад.

Юрий Каналош невероятно спел песню певца Ed Sheeran – "Thinking Out Loud", которой смог снова удивить судей. Парень беспрекословно получил четыре "да" и прошел в следующий этап.

Х-фактор 10 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: выступление Юрия Каналоша

Что такое Х-фактор?Это музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний. 14 сентября 2019 года в Украине стартовал 10 сезон шоу "Х-фактор".