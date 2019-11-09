Х-фактор 10 сезон 9 выпуск: какие новые задачи придумали судьи для испытаний

Украинское шоу "Х-фактор" 10 сезон уже завершило поиски уникальных голосов страны. 9 ноября на 9 выпуске "Х-фактора" состоялся первый день тренировочного лагеря. Что делали участники, чтобы доказать, что они достойны выступать в прямых эфирах в команде одного из звездных судей.

Во время шоу "Х-Фактор" 10 сезон на сцену выходили участники, которые пытались убедить судей в своем певческом таланте и покорить их своими голосами. Некоторые участники, по мнению судей, не имели нужных вокальных данных для участия в "Х-факторе". Другие, наоборот, заставили жюри восхищаться волшебными голосами.

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В этом сезоне звездными тренерами стали: известная певица Настя Каменских, продюсер Игорь Кондратюк, эпатажная артистка Оля Полякова и популярный в образе Верки Сердючки – Андрей Данилко.

Первый этап

Для первого испытания тренировочного лагеря "Х-фактора" участники имели только 15 минут на подготовку. За это время им нужно было разбиться на группы по 5 человек и выбрать 30 секунд из песни, которую они должны были выполнить акапелла. Главным нюансом испытания было то, что судьи не видели участников, ведь те пели за условным экраном-стеной.

Всем судьям понравилась такая идея испытания, кроме Андрея Данилко. Но коллеги смогли убедить его в нужности такой задачи. А сами участники переживали, что их энергия и образы не смогут дополнить выступление.



Участники за имитируемой экраном-стеной исполняют песни

С молниеносной скоростью участники разбирали места к следующему этапу 10 сезона. Ни экран-стена, ни акапелла не были преградой для участников.

Во время этого этапа "Х-фактора" судей раздосадовало то, что участницы на этом этапе 10 сезона выполняли одинаковые песни и одинаковыми голосами. Из-за этого им казалось, что это все одна песня, а не 5 разных.

Х-фактор 10 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: первый этап

Не все любимые участники 10 сезона "Х-фактора" смогли попасть в следующий этап проекта. Каждый раз, когда поднималась стена, судьи не могли поверить своим глазам, ведь не такого пения ожидали от некоторых конкурсантов.

Второй этап

Во втором этапе "Х-фактора" участники по команде ведущей должны были сорвать со стенда листок с названием песни. Главным условием было то, что менять и обменивать их нельзя, а нужно выполнить ту, которую успели выхватить. На подготовку к выступлению конкурсанты имели только ночь.

Помогал участникам 10 сезона "Х-фактора" пианист Евгений Хмара. С ним участники перед выходом имели на репетицию только 10 минут. Но худшее для конкурсантов то, что свое решение судьи должны были объявить только после всех прослушиваний.

Первым на сцену "Х-фактора" вышел Денис Мельник, который еще на кастинге доказал, что для участия в 10 сезоне он готов на все. Парень рассказал, со готовился не спеша, так как считает, что если себя разогнать - ничего хорошего не получится.

Парень исполнил песню "Ніч яка місячна". Судьи ответили ему после выступления, что "здесь нечего и говорить".

Х-фактор 10 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: виступление Дениса Мельника

Следующим был Юрий Каналош, который признался судьям, что на изучение песни ему нужно больше времени, однако он будет петь до последнего. Все это не помешало ему хорошо выступить. Андрей Данилко сказал парню "спасибо", потому что в нем он увидел "Х-фактор". Судьи решили не мучить парня до конца этапа, а сразу сказать "да".

Х-фактор 10 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: виступление Юрия Каналоша

Третьими были главные выдумщики "Х-фактора", которые заявили, что у них музыкально-танцевальная постановка. Все это - группа "NZK".

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Судьи посмотрели видео выбора песни, где солистка группы выхватила большое количество песен и нашла, по ее мнению, для группы лучшую - "Я спросил у ясеня".

Х-фактор 10 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: выступление группы "NZK"

Далее покорял 10 сезон тренировочного лагеря Иван Филипенко. Он исполнил песню Верки Сердючки "Тук-тук-тук". Однако, как оказалось, Андрей Данилко не любит, когда выполняют его песни.

Игорь Кондратюк после выступления заявил, что парень слишком серьезно отнесся к выполнению этой песни.

Х-фактор 10 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: выступление Ивана Филипенко

Четвертой на сцену "Х-фактора" вышла участница, которая старалась не попадать под объективы камер. Ведь на предыдущем этапе судьи ей отказали, однако девушка решила несмотря на правила и запреты продюсеров шоу остаться на съемочной площадке, чтобы снова выйти на сцену проекта 10 сезона.

Дали ли судьи участнице второй шанс, можно будет узнать уже в следующем выпуске "Х-фактор" 10 сезон.

Что такое Х-фактор?Это музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний. 14 сентября 2019 года в Украине стартовал 10 сезон шоу "Х-фактор".