Х-фактор 9 сезон - кто ушел 08.12.2018 - смотреть онлайн

После 15 выпуска девятого сезона "Х-фактора", который вышел на телеканале СТБ 8 декабря 2018 года, шоу покинули еще два участника – Иван Ищенко и Palina (Полина Полонейчик). Таким образом борьбу за звание "Х-фактора Украины" продолжают только 6 участников.

В 14 выпуске шоу "Х-фактор" 9 сезон два участника не смогли исполнить песни в сопровождении симфонического оркестра.

В девятом сезоне изменились правила выбывания в прямых эфирах. По результатам зрительского голосования, которое откроется после выступления всех участников, в номинации попадут сразу три артиста. Они исполнят песню "за жизнь", после чего судьи шоу смогут спасти от выбывания одного. У зрителей на голосование будет не один час, как раньше, а обычный рекламный блок.

Каждый судья тренирует отдельную категорию участников:

категория "Группы" – Настя Каменских ("ZBSband", "Duke Time"). категория "Парни" – Андрей Данилко (Иван Ищенко, Петр Герасимов, Дмитрий Волканов). категория "Девушки" – Олег Винник (PALINA, Ольга Жмурина). категория "Старше 30" – Дмитрий Шуров (Марк Савин).

В прошлом эфире грандиозное шоу покинули сразу три участника – Маргарита Двойненко (тренер – Олег Винник), Ольга Цепкало (тренер – Дмитрий Шуров) и группа "Jazzforacat" (тренер – Настя Каменских).

Х-фактор 9 сезон 15 выпуск смотреть онлайн: результаты голосования зрителей

Сегодня, по результатам зрительского голосования в номинацию на вылет попали еще три артиста – Иван Ищенко (тренер – Андрей Данилко), Ольга Жмурина (тренер – Олег Винник) и Palina (тренер – Олег Винник).

Первой песню "за жизнь" спела неординарная Palina (Полина Полонейчик). Она выполнила свою песню

Следующим вышел очаровательный Иван Ищенко, который спел песню группы "Чиж и Ко" – "А не спеть ли мне песню". Последней выступила зажигательная Ольга Жмурина с песней группы AC/DC – "Highway to Hell".

Х-фактор 9 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: песня "за жизнь" Palina (видео загрузится позже)

Х-фактор 9 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: песня "за жизнь" Ивана Ищенко (видео загрузится позже)

Х-фактор 9 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: песня "за жизнь" Ольги Жмурина (видео загрузится позже)

Олег Винник отдал свой голос за свою подопечную Ольгу Жмурину, Андрей Данилко проголосовал за своего участника – Ивана Ищенко. Дмитрий Шуров выбрал Palina, а решающий голос Насти Каменских пошел Ольге Жмуриной.

В результате голосования судей, в проекте осталась Ольга Жмурина (тренер – Олег Винник), а грандиозное шоу покинули два участника – Иван Ищенко и Palina.

Х-ФакторЭто музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний. 1 сентября 2018 года в Украине стартовал 9 сезон шоу "Х-фактор".