Yuko посвятил альбом жертвам домашнего насилия: слушайте онлайн

Украинская группа выпустила отдельный альбом ремиксов "Re: DURA" в день противодействия гендерному насилию, 25 ноября. В него вошло 14 треков с прошлогоднего альбома "Dura?", который признали одним из лучших в 2018. Синглы представили в народной обработке.

Украинская группа, которая в своем творчестве сочетает элементы фольклора и музыки, не осталась в стороне от социальных проблем. В день, когда весь мир открыто говорит о насилии женщин, Юлия Юрина и Стас Королев представили подборку песен, которые нарушат важные вопросы гендерной дискриминации. Несмотря на смену эпох и поколений, тема не теряет своей актуальности.

Истории самых известных голливудских звезд, переживших насилие

Альбом ремиксов "Re: DURA" – история одной женщины и ее борьбы с общественным давлением. Для вокалистки он стал своеобразной терапией. И ей было очень интересно, как пропустят эту драму через себя слушатели. И удастся ли им помочь переосмыслить своим сторонникам устоявшиеся нормы.

Очень важно не забывать о том, что до сих люди стесняются, боятся просить помощи и умалчивают о насилии. Как человеку, который пережил разные периоды в своей жизни, мне есть что сказать по этому поводу, и, если есть возможность сделать вклад в изменения к лучшему, почему бы этим не воспользоваться,

– рассказала солистка Yuko в интервью Нового канала.

Для нас было важным рассказать свою историю через музыку, и мы не ожидали получить такой большой фидбэк. Люди присылали нам свои истории, писали о том, что в героине нашего альбома увидели себя или своих друзей,

– призналась Юлия Юрина.

Что известно об альбоме "Dura?"Релиз состоялся осенью 2018 года. В него вошло 9 песен с интерпретированным народным творчеством, которые рассказали историю вымышленной героини. В своем втором альбоме Yuko нарушила непростую общественную проблему, касающуюся осуждения и презрения к индивидуальности личности. Так часто в XXI веке можно услышать нарекания за поведение, которое не соответствует принятым нормам. Людей называют "глупыми" за их инаковость и своеобразие, загоняя этим социум в рамки. В альбоме группа пытался расставить приоритеты и показать, кого на самом деле надо считать абсурдным: тех, кто пережил насилие и травлю, или тех, кто его совершал.