За посещение ювелирного магазина в день открытия Кендалл Дженнер получила 350 тысяч долларов

23-летняя американская модель Кендалл Дженнер зарабатывает не только на подиумах или во время фотосессий. Девушка наработала себе репутацию, которая помогает ей получать огромные гонорары просто за присутствие на том или ином действе.

На днях в Сиднее открылся новый ювелирный магазин популярной марки Tiffany & Co. Поскольку бренд славится роскошными украшениями и имеет большую историю, на открытие было приглашено немало почетных гостей. Среди них – 23-летняя модель и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кендалл Дженнер. Как сообщает The Daily Mail, за 24-часовой визит в Сидней она получила немалый гонорар.

Читайте также: Кендалл Дженнер с другими моделями снялась в стильной рекламе для Calvin Klein

Американка много улыбалась, с удовольствием позировала перед камерами и фотографировалась со всеми желающими. Конечно, ведь за свое присутствие на открытии ювелирного бутика Tiffany & Co она получила 350 тысяч долларов.

Кендалл Дженнер на открытии бутика Tiffany & Co / Getty Images

Для многочасового присутствия на светском мероприятии модель выбрала розовое мини-платье с открытыми плечами, благодаря чему ей удалось продемонстрировать роскошное колье. Особенностью ее наряда были перья страуса и много слоев ткани. Образ дополнили белые туфли-лодочки на невысоких каблуках.



Кендалл Дженнер на открытии бутика Tiffany & Co / Getty Images