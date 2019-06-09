Забыла о белье: Ким Кардашян сходила на ланч с сестрой в слишком откровенном образе

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Ким Кардашян
Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Светская львица Ким Кардашян каждый раз эпатирует на красных дорожках разнообразных событий. Но в эти дни она превзошла саму себя. Посреди белого дня 8 июня она пошла на обед в довольно эротическом топе, что выделял ее грудь без белья.

Журналисты издания The Sun подловили 38-летнюю Ким в Лос-Анджелесе, когда та направлялась на семейный ланч со своей сестрой Хлои Кардашян. Недалеко от ресторана она шла в довольно экстравагантном образе: бежевый топ с обнаженными плечами, брюки в тон, туфли Yeezy, стильные очки и крохотная сумочка.

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Но не спортивный стиль Ким привлек внимание папарацци и поклонников в социальных сетях, а отсутствие верхнего белья, из-за чего можно было детально разглядеть все пикантные зоны груди Ким. Похоже, звездную жену и мамочку все устраивало и она решила поразить всех даже во время семейного перекуса.

Кім Кардашян
Ким Кардашян в Лос-Анджелесе без белья / The Sun

Кім Кардашян
Ким Кардашян в Лос-Анджелесе без белья / The Sun

Стоит добавить, что вчера, 8 июня, у мужа Ким Кардашян – Канье Уэста – был 42 день рождения. Знаменитость не осталась в стороне от публичных поздравлений и оставила на своей странице в Instagram скриншот из Facetune, где она разговаривала с Канье, и добавила трогательный текст: "С днем рождения. Мой удивительный муж, который не перестает удивлять меня. Спасибо за то, что ты есть и за все, что ты делаешь. Я люблю тебя!".

 

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Эротика Ким Кардашян
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