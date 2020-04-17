Зачем Джонни Депп зарегистрировался в инстаграме: видеообращение звезды

Вчера, 16 апреля, голливудский актер создал личный профиль в инстаграме. Джонни Депп заинтриговал поклонников внезапным появлением в социальных сетях, однако поспешил объяснить свое решение. Звезда решил поддержать общество в период вспышки коронавируса и рассказал о новой музыкальной коллаборации.

Мировой шоу-бизнес всколыхнула новость о начале публичной жизни Джонни Деппа в социальных сетях. Он опубликовал свое первое инстаграм-сообщение, которым сообщил фолловерам о сюрпризе. Голливудский актер не стал долго держать поклонников в неведении и обратился к обществу в видео уже через несколько часов.

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Судя по всему, Джоннни Депп вдохновился примером звездных коллег, которые изо дня в день мотивируют поклонников соблюдать карантинный режим и делятся собственными советами для досуга в самоизоляции. Звезда также затронул тему пандемии коронавируса и акцентировал на тех проблемах, которые вызвала болезнь – безработица и отсутствие надлежащей медицинской помощи.

Нам необходимо помогать друг другу в течение этих темных времен, это тяжелые время для тех, кого мы любим, для нашего общества, для мира, для будущего и для каждого из нас... Будьте в безопасности, будьте здоровыми и оставайтесь дома,

– призвал знаменитый актер.

Он посоветовал фолловерам развлечения, которыми в свое время помогал детям бороться с хандрой: рисование, чтение, обучение, игра на музыкальных инструментах, съемки собственных фильмов на телефон и составление личных плейлистов.

Однако Джонни Депп не только высказался о необходимости изоляции, но и подготовил подарок для фанов, которым решил разнообразить их карантин. В прошлом году он вместе с обладателем Грэмми Джеффом Беком записал кавер на песню Джона Леннона Isolatio, а теперь решил презентовать ее в социальных сетях.

Они признались, что планировали представить трек впоследствии, однако современные обстоятельства придали работе еще большую актуальность. Кроме того, Джонни Депп отметил, что скоро меломанам стоит ожидать еще один совместный эксперимент звезд.