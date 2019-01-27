Зак Эфрон изменил цвет волос и появился в новом имидже на кинофестивале Sundance

Звезда "Спасателей Малибу" посетил ежегодный кинофестиваль Sundance Film Festival. 31-летний Зак Эфрон пришел представить фильм "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile", в котором сыграл главную роль, с кардинально другой прической.

В новой кинокартине, которую Зак Эфрон представлял на фестивале Sundance Film, 31-летний актер сыграет серийного убийцу Теда Бенди. Вероятно, для сценического образа ему понадобилось превратиться в платинового блондина.

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Зак Эфрон выглядел невероятно харизматично со светлыми волосами и темной бородкой, когда представлял фильм "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile" ("Невероятно злой, удивительно лютый и грозный") в Парк-Сити, что в США, в субботу, 26 января.

Вместе с ним на светском мероприятии также были другие актеры, которые заняли главные роли в фильме, в частности, Лили Коллинз. История в фильме представлена с точки зрения Элизабет Клепфер, которую сыграет 29-летняя Лили. Женщина рассказывает о романе с убийцей, который длился более 7 лет.



Зак Эфрон и Лили Коллинз / Getty Images

Главные актеры рассказали о съемках, трудностях и деталях фильма, первый показ которого состоялся в субботу, 26 января. Премьера в Украине ожидается весной 2019 года. Также Зак Эфрон с удовольствием фотографировался с поклонниками, которые ждали возле входа в помещение, где проходил фестиваль, и раздавал автографы.



Зак Эфрон / Getty Images ​

