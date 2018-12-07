Запеченный картофель в сливочном соусе: простой рецепт гарнира

Приготовить картофель можно по-разному. Жареный, вареный, тушеный или печеный овощ является любимым гарниром многих людей. Однако и обычная картошка может смаковать совсем по-другому, если ее запечь в ароматном сливочном соусе.

Ежедневно украинские хозяйки придумывают, чем удивить своих родных. Чтобы разнообразить блюда, они прибегают к различным экспериментам, которые не всегда являются удачными. Журналисты LifeStyle 24 предлагают попробовать воспроизвести рецепт запеченного картофеля в сливочном соусе, который под силу даже неумелым кулинарам. Кроме этого, блюдо прекрасно сочетается как с мясом, так и с овощами.

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Как приготовить запеченный картофель в сливочном соусе: рецепт ароматного гарнира

Ингредиенты на 2 порции:

картофель 6 – 8 шт.;

сливки – 100 мл;

чеснок – 2 зубчика;

масло сливочное – 2 ст.л.;

сыр твердый – 200 г;

специи.

Перед приготовлением блюда очистите картофель от кожуры. Порежьте ее кольцами, толщиной до 1 сантиметра. Посолите и поперчите картофель.

В сосуде взбейте сливки и масло. Добавьте к нему измельченный чеснок и натертый на терке сыр.

Форму для выпекания смажьте маслом. Выложите картофель и залейте его сливочным соусом. Выпекайте гарнир в течение 30 минут при температуре 200 градусов. Перед подачей на стол украсьте блюдо зеленью и твердым сыром.