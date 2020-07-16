Голливудская звезда украинского происхождения в феврале 2020 года стала мамой в третий раз. Милла Йовович не скрывает свою 5-месячную Озиан от камер и показывает забавные фото с ней в сети. Однако актриса решила подчеркнуть необходимость надевать маску, а внимание публики привлекла благодаря плачущей дочурки.

44-летняя Милла Йовович не оставляет без внимания общественно важные проблемы и активно реагирует на последние события на странице своего инстаграма. Актриса призвала пользователей сети не пренебрегать мерами безопасности и надевать маски в общественных местах. Однако акцентировала на этом довольно интересным способом, опубликовав забавное фото самой младшей дочери Озиан.

К теме Мила Йовович показала, как подросла ее младшая дочь: милое фото

На фото 5-месячная кроха сидит на руках у звездной мамы и плачет. Однако Милла Йовович не спешила успокаивать ребенка, а решила запечатлеть этот момент. В серой домашней майке и с легким макияжем она сделала селфи, которое подорвало сеть. Меньше чем за сутки сообщение набрало более 280 тысяч лайков.

"Уходи из моего кадра", – в шутку процитировала реакцию дочери Милла Йовович.

Милла Йовович призвала надевать маски

В подписи к смешному сообщению звезда отметила, как важно соблюдать меры безопасности во время пандемии, которая продолжает бушевать в мире. Несмотря на то, что большинство людей вернулись к полноценной жизни, масочный режим в США не отменяли. Милла Йовович заметила, что маска снижает риск заразиться коронавирусом на 85%.

"Мы могли бы выйти из карантина через 3-4 недели, если бы все привыкли к новому правилу и носили маски. Я знаю, что это некомфортно, но всем нам нужно "принять боль", ведь наш нынешний дискомфорт спасет жизни... Я думаю, что мы ответственны заботиться друг о друге", – написала голливудская звезда.

К слову, двумя неделями ранее Милла Йовович опубликовала фото с дочерью Эвер и Дэшиэл в ярких защитных масках. Девушки были в восторге от стильного средства защиты, которое, похоже, с радостью надевают не только ради безопасности, но и как трендовый аксессуар.