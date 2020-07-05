Как завоевать женское сердце: Дана из "Холостяка-10" назвала свои критерии при выборе мужчины
Финалистка десятого сезона романтического шоу "Холостяк" Дана Оханская откровенно рассказала поклонникам, на какие критерии обращает внимание при выборе мужчины. Девушка отметила, что любит, когда ее удивляют.
Дана неоднократно рассказывала о том, что происходило на "Холостяке" за кадром, делилась эмоциями. После окончания проекта Оханская начала активно развивать свою инстаграм-страницу. Теперь почти 130 тысяч пользователей сети с нетерпением ждут ее сообщений.
Читайте также Дана из "Холостяка" рассказала, о какой женщине мечтает каждый мужчина
В новой публикации экс-холостячка решила назвать основные критерии, которыми она руководствуется при выборе мужчины, с которым захочет построить серьезные отношения.
На что обращает внимание при выборе мужчины Дана Оханская?
- Умение удивлять.
Девушка отметила, что радуется маленьким приятным сюрпризам.
- Ощущение покоя.
Дана говорит, что в мужчине обязательно должна быть уравновешенность, которая поможет чувствовать себя рядом с ним спокойно. Поскольку она является очень эмоциональной, то рядом должен быть противоположный ей человек, для сохранения баланса.
- Чувство юмора.
Для Оханской важен этот пункт в мужчинах, юмор может быть даже саркастическим.
- Галантность.
Под этим словом Дана понимает открывание дверцы автомобиля, пропуск девушки вперед и тому подобное.
- Конкретика в намерениях и планах.
Наверное, каждая девушка стремится понять, каким ее избранник видит совместное будущее.
- Ощущение защищенности и уверенности в завтрашнем дне.
Дана отметила, что не имеет в виду миллионы и невероятные доходы, однако для нее важен достаточный финансовый уровень мужчины.