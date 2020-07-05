Финалистка десятого сезона романтического шоу "Холостяк" Дана Оханская откровенно рассказала поклонникам, на какие критерии обращает внимание при выборе мужчины. Девушка отметила, что любит, когда ее удивляют.

Дана неоднократно рассказывала о том, что происходило на "Холостяке" за кадром, делилась эмоциями. После окончания проекта Оханская начала активно развивать свою инстаграм-страницу. Теперь почти 130 тысяч пользователей сети с нетерпением ждут ее сообщений.

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В новой публикации экс-холостячка решила назвать основные критерии, которыми она руководствуется при выборе мужчины, с которым захочет построить серьезные отношения.

На что обращает внимание при выборе мужчины Дана Оханская?