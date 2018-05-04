Зейну Малику – 26: лучшие песни британского певца

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Зейн Малик
Зейн Малик / www.gettyimages.com

Популярный британский певец Зейн Малик празднует свой день рождения 12 января. Талантливому артисту, который также несколько раз завоевывал статус "Самого стильного мужчины Британии" по версии читателей GQ, исполняется 26 лет.

Безусловно, Зейн Малик стал одним из самых популярных исполнителей – его композиции находят места у миллионов поклонников во всем мире. Кроме того, парень еще и прославился громким романом с супермоделью Джиджи Хадид.

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Об их любви заговорили в ноябре 2015 года, впоследствии пара появляться вместе на светских мероприятиях. В декабре 2016 года даже были слухи о помолвке звезд, однако, по информации СМИ, девушка отказала певцу, потому что не хотела торопиться с женитьбой. А в марте 2018 после трех лет отношений пара официально сообщила о расставании. В конце апреля Джиджи и Зейн решили возобновить отношения. Но западные СМИ начали сообщать о том, что Джиджи и Зейн в очередной раз решили прекратить отношения.

Профессиональная жизнь артиста началась еще до его совершеннолетия. Первыми шагами в музыкальной карьере Малика стало участие в группе One Direction в 2010 году. В 2015 Малик строит сольную карьеру. Дебютным синглом стала композиция Pillowtalk и клип с участием Джиджи Хадид. Премьера Pillowtalk состоялась в конце января 2016 года, а уже в феврале заняла первую строчку в Billboard Hot 100. Вместе с этим, певец стал первым британским исполнителем, который сразу возглавил первое место в чарте США.

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Zayn Malik (@zayn)

Самой известной песней стала Dusk Till Dawn, которую Малик записал в дуэте с певицей Сиа. После этого Forbes назвал композицию потенциальным номинантом на премию "Грэмми" за лучшее поп-исполнение дуэтом или группой. Кроме того, композиция дебютировала на первой строке мирового рейтинга iTunes.

В честь дня рождения знаменитости журналисты LifeStyle 24 подготовили подборку самых популярных песен певца.

Топ-5 песен Зейна Малика

Dusk Till Dawn

I Don’t Wanna Live Forever

PILLOWTALK

Satisfaction

Let Me

 

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 канал
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