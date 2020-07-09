9 июля культовый актер Том Хэнкс празднует день рождения. Звездному имениннику сегодня исполнилось 64 года. По этому случаю журналисты 24 канала решили по-особенному вспомнить творчество актера, предложив пройти интересный тест.

От комедий до драм и триллеров – Том Хэнкс за годы своей карьеры сумел покорить весь мир. Его фильмы "Форрест Гамп", "Изгнанник", "Спасти рядового Райана", "Зеленая миля" уже давно стали классикой кинематографа. И не менее овации киноманов могут вызвать и новые ленты с участием звездного именинника. В день рождения актера 24 канал предлагает проверить, насколько хорошо Вы знаете творчество Тома Хэнкса. Попробуйте угадать известный фильм по фото актера.

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