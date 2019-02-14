Жакет на голое тело: как звезды превращают скромный наряд в соблазнительный образ

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Ким Кардашян
Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Все больше знаменитостей демонстрируют смелый вариант, как можно носить костюм и выглядеть соблазнительно в нем.

К примеру, именно такой образ подготовила популярная певица Бейонсе для празднования Дня Святого Валентина.

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Артистка разместила на своей странице в Instagram новые снимки, на которых она позирует в облегающем белом жакете с блестящими вставками и в мини-юбке из комплекта. Бейонсе подчеркнула глубокое декольте еще и ожерельем с бриллиантами.


Бейонсе / Instagram / @beyonce


Бейонсе / Instagram / @beyonce

Соблазнительные образы с жакетом на голое тело продемонстрировали супермодели Кендалл Дженнер, Рози Хантингтон-Уайтли, светская львица Ким Кардашян и другие знаменитости.


Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

розі хантінгтон-уайтлі
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw

розі хантінгтон-уайтлі
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljenner

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Мода Бейонсе Кендалл Дженнер Ким Кардашян
Источник: 24 канал
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