Жакет на голое тело: как звезды превращают скромный наряд в соблазнительный образ
Все больше знаменитостей демонстрируют смелый вариант, как можно носить костюм и выглядеть соблазнительно в нем.
К примеру, именно такой образ подготовила популярная певица Бейонсе для празднования Дня Святого Валентина.
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Артистка разместила на своей странице в Instagram новые снимки, на которых она позирует в облегающем белом жакете с блестящими вставками и в мини-юбке из комплекта. Бейонсе подчеркнула глубокое декольте еще и ожерельем с бриллиантами.
Бейонсе / Instagram / @beyonce
Бейонсе / Instagram / @beyonce
Соблазнительные образы с жакетом на голое тело продемонстрировали супермодели Кендалл Дженнер, Рози Хантингтон-Уайтли, светская львица Ким Кардашян и другие знаменитости.
Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw
Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljenner