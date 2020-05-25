Жена Юрия Ткача покрасила волосы 5-летней дочери: звезды объяснили причину

Всего в 5 лет дочка юмориста Юрия Ткача сменила имидж: девочке покрасили волосы в розовый цвет. Звездные родители объяснили причину такого решения.

Согласно инстаграм-блогу Юрия Ткача, маленькая Лиза впервые показала обновленный имидж 23 апреля. С тех пор страницы звездных родителей засыпали разными сообщениями. Одни люди поддерживали знаменитостей в таком решении, другие – критиковали. В комментарии "Светской жизни" Юрий и Виктория Ткач объяснили, почему они это сделали.

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По словам жены юмориста, лучше она покрасит волосы ребенку, чем это когда-то сделает какая-то подруга Лизы.

"Я на это смотрю иначе: лучше сейчас и со мной и это сделаю я, чем потом она где-то с каким-то подругами", – отметила Виктория Ткач.

Какие еще звезды меняли имидж детям

В Голливуде смена имиджа несовершеннолетнего ребенка – это норма. Звездные родители один за другим выполняют прихоти малышей, демонстрируя их новый стиль в сети.

Так, Джессика Симпсон перекрасила белокурые волосы 7-летней дочери Максвелл Дрю. После этого хейтеры просто засыпали страницу артистки гневными комментариями, в которых обвинили ее в неисполнении родительских обязанностей.

К экспериментам прибегает и певица Пинк. Только эта звездная мамочка не боится осуждения и откровенно говорит, что воспитание детей – это только ее дело. Именно поэтому она сама перекрасила волосы 8-летней Уиллоу.

Позволила своей дочери сменить имидж и голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович. Ее 12-летняя Эвер теперь красуется с голубыми прядями.