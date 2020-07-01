Жена Уилла Смита изменяла мужу с молодым певцом: шокирующая реакция актера

Голливудские супруги в браке более 20 лет и воспитывают двоих общих детей. Однако союз Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит не так уж идеален, как может показаться на первый взгляд. Жена крутила роман с молодым певцом Августом Альсиной, а муж благословил их отношения.

О романе с 48-летней американской актрисой Джадой Пинкетт-Смит 27-летний певец Август Альсина рассказал в эфире шоу The Breakfast Club's, передает Page Six. Он признался, что сблизился с замужней женщиной в 2016 году, однако не стал акцентировать, когда их отношения закончились.

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Реакция Уилла Смита на роман жены

Однако исполнитель подчеркнул, что об их романе знал муж возлюбленной Уилл Смит, а пару познакомил сын супруги 21-летний Джейден Смит. По словам Августа Альсины, на тот момент брак голливудской пары превратился в партнерство, поэтому актер не мешал чувствам влюбленных. Они даже отдыхали вместе на Гавайях и посещали церемонию BET Awards.

Я фактически сел с Уиллом и поговорил о превращении их брака в жизненное партнерство. Он благословил меня,

– убеждает Август Альсина.

Певец называет Джаду Пинкетт-Смит самой большой любовью своей жизни, которой посвятил всего себя: "Могу спокойно умереть, зная, что искренне отдал себя кому-то". Кроме того, семью Уилла Смита Август Альсина считает близкими для себя людьми и относится к ним, как к семье.



Джада Пинкетт-Смит с любовником Августом Альсиной / Фото Getty Images

Стоит отметить, что сама Джада Пинкетт-Смит ранее признавалась, что не создана для обычного брака, а рядом с мужем она не чувствует себя запертой в клетке. Они переживали сложные времена в отношениях несколько лет назад, однако паре все же удалось наладить личную жизнь.