Молодая жена певца Виктора Павлика Екатерина Репьяхова поделилась соблазнительными фотографиями, на которых позирует в свадебном халатике. Фото, сделанные накануне тайной свадьбы, быстро взбудоражили сеть.

На личной странице Екатерины в инстаграме появилось несколько соблазнительных кадров. Она в очередной раз поделилась с поклонниками моментами дня, когда официально стала женой Виктора Павлика.

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Снимки были сделаны перед торжественной росписью. Репьяхова позирует на них в длинном свадебном халатике белого цвета. Кружевные вставки на рукавах добавляют наряду праздничности и особой нежности. На одном из фото она держит в руке красивый букет невесты.

Волосы Екатерины собраны в прическу сзади. На ее лицо спадают легенькие локоны, которые добавляют образу женственности. Уши девушки украшают серьги с камнями. Она сделала нежный макияж с нежно-розовой помадой на губах.



Екатерина Репьяхова в свадебном халатике / Instagram-Stories / @repyahovakate



Молодая жена Виктора Павлика / Instagram-Stories / @repyahovakate

Хотя в ЗАГСе Екатерина была в образе total white, но на первой съемке в новом статусе появилась в приталенном платье кремового цвета без бретелек. Наряд был украшен вышивкой и камнями. Репьяхова собрала волосы в низкий пучок и оставила две пряди спереди. Безупречным аксессуаром стали длинные серьги с камнями, которые дополнили ее нежный образ.